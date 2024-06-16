Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye 2. Zaha çalımı! Dev transfer geliyor

Galatasaray'ın Raheem Sterling için devreye girdiği iddia edildi.

Chelsea forması giyen yıldız futbolcu daha önce Liverpool ve Manchester City ile üstün başarılara imza attı.

29 yaşındaki futbolcu bu sezon Londra ekibiyle 43 maça çıktı.

Sterling bu karşılaşmalarda ise 10 gol ve 8 asiste imza attı.