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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 2. Zaha çalımı! Dev transfer geliyor

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket ederken, gündeme Fenerbahçe'nin de çok istediği o yıldız geldi. Aslan, ezeli rakibine ikinci Zaha çalımını atmak için düğmeye bastı. İşte A Spor'un duyurduğu haberin detayları...

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Giriş Tarihi 16 Haziran 2024, 11:30 Güncelleme 16 Haziran 2024, 11:30
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye 2. Zaha çalımı! Dev transfer geliyor

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5. yıldızına yaklaşan Galatasaray, rekorları kırarak 102 puan topladı ve 2023-2024 sezonu şampiyon oldu.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye 2. Zaha çalımı! Dev transfer geliyor

Sarı-kırmızılılar kurulduğu günden bu yana toplamda 24. kez şampiyonluğa ulaşmış oldu.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye 2. Zaha çalımı! Dev transfer geliyor

Cimbom, 5. yıldızı takmak için gelecek yıl da şampiyon olmayı hedefliyor.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye 2. Zaha çalımı! Dev transfer geliyor

Ancak yakalanan başarının en büyük payı şüphesiz teknik direktör Okan Buruk'un oldu.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye 2. Zaha çalımı! Dev transfer geliyor

Sarı-kırmızılılar son 2 sezonu deneyimli çalıştırıcı ile göğüsledi.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye 2. Zaha çalımı! Dev transfer geliyor

50 yaşındaki teknik adamın sözleşmesi sezon sonunda bitmişti.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye 2. Zaha çalımı! Dev transfer geliyor

Dursun Özbek yönetimi, başkanlık seçimini yeniden kazandı ve deneyimli çalıştırıcı ile masaya oturdu.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye 2. Zaha çalımı! Dev transfer geliyor

Özbek, 2 sezondur şampiyon olan teknik direktör Okan Buruk'la sözleşme uzattı.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye 2. Zaha çalımı! Dev transfer geliyor

Deneyimli hocayla yönetimin alacağı süre boyunca yani 2 yıllık yeni mukavele imzalandı.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye 2. Zaha çalımı! Dev transfer geliyor

Yönetim, tecrübeli isimle 2 yıllık anlaşma sağladı.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye 2. Zaha çalımı! Dev transfer geliyor

Okan Buruk ilk yılında Galatasaray'dan 110.250.000 TL kazanacak.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye 2. Zaha çalımı! Dev transfer geliyor

İkinci sezonda ise ücreti TUİK tarafından belirlenecek ÜFE-TÜFE ortalaması oranında artış gösterecek.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye 2. Zaha çalımı! Dev transfer geliyor

Deneyimli çalıştırıcının imzasının ardından Galatasaray'da gözler yeniden transfere çevrildi.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye 2. Zaha çalımı! Dev transfer geliyor

Sarı-kırmızılılar, gelecek sezonun kadro yapılanması için yoğun mesai harcıyor.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye 2. Zaha çalımı! Dev transfer geliyor

Taraftarını heyecanlandırmak isteyen Cimbom, 5. yıldız için dikkat çeken takviyelere imza atacak.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye 2. Zaha çalımı! Dev transfer geliyor

Galatasaray, kadrosuna önemli isimleri takviye etmek için vites yükseltti.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye 2. Zaha çalımı! Dev transfer geliyor

Transfer planlamasını dikkatle yürüten kurmaylar, Okan Buruk ile görüşerek birçok ismi listeye aldı.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye 2. Zaha çalımı! Dev transfer geliyor

Buruk, özellikle hücum hattına takviye yapılmasını talep etti.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye 2. Zaha çalımı! Dev transfer geliyor

Sarı-kırmızılılar sezon başında Wilfried Zaha ve Tete'yi kadroya dahil etmişti.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye 2. Zaha çalımı! Dev transfer geliyor

Deneyimli çalışıtırıcı, iki oyuncunun da performansını beğenmedi.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye 2. Zaha çalımı! Dev transfer geliyor

Sezon sonuna doğru iki ismi de kulübeye çeken Buruk, farklı rotasyonlarla sezonu tamamladı.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye 2. Zaha çalımı! Dev transfer geliyor

50 yaşındaki çalıştırıcı kanat bölgesine takviye yapılmasını istedi.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye 2. Zaha çalımı! Dev transfer geliyor

Harekete geçen yönetim, Fenerbahçe'nin gündeminde olan yıldız ismi listesine aldı.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye 2. Zaha çalımı! Dev transfer geliyor

Galatasaray'ın Raheem Sterling için devreye girdiği iddia edildi.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye 2. Zaha çalımı! Dev transfer geliyor

Chelsea forması giyen yıldız futbolcu daha önce Liverpool ve Manchester City ile üstün başarılara imza attı.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye 2. Zaha çalımı! Dev transfer geliyor

29 yaşındaki futbolcu bu sezon Londra ekibiyle 43 maça çıktı.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye 2. Zaha çalımı! Dev transfer geliyor

Sterling bu karşılaşmalarda ise 10 gol ve 8 asiste imza attı.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye 2. Zaha çalımı! Dev transfer geliyor

Daha önce bonservis değeri 160 milyon Euro'yu gören tecrübeli oyuncunun güncel piyasa değeri 35 milyon Euro olarak biliniyor.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye 2. Zaha çalımı! Dev transfer geliyor

Sterling'in Maviler ile sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye 2. Zaha çalımı! Dev transfer geliyor

2 kanatta da oynayabilen İngiliz yıldız, forvet hattında da görev alabiliyor.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye 2. Zaha çalımı! Dev transfer geliyor

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