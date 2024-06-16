Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye 2. Zaha çalımı! Dev transfer geliyor

5. yıldızına yaklaşan Galatasaray, rekorları kırarak 102 puan topladı ve 2023-2024 sezonu şampiyon oldu.
5. yıldızına yaklaşan Galatasaray, rekorları kırarak 102 puan topladı ve 2023-2024 sezonu şampiyon oldu.
Sarı-kırmızılılar kurulduğu günden bu yana toplamda 24. kez şampiyonluğa ulaşmış oldu.
Cimbom, 5. yıldızı takmak için gelecek yıl da şampiyon olmayı hedefliyor.
Ancak yakalanan başarının en büyük payı şüphesiz teknik direktör Okan Buruk'un oldu.
Sarı-kırmızılılar son 2 sezonu deneyimli çalıştırıcı ile göğüsledi.
50 yaşındaki teknik adamın sözleşmesi sezon sonunda bitmişti.
Dursun Özbek yönetimi, başkanlık seçimini yeniden kazandı ve deneyimli çalıştırıcı ile masaya oturdu.
Özbek, 2 sezondur şampiyon olan teknik direktör Okan Buruk'la sözleşme uzattı.
Deneyimli hocayla yönetimin alacağı süre boyunca yani 2 yıllık yeni mukavele imzalandı.
Yönetim, tecrübeli isimle 2 yıllık anlaşma sağladı.
Okan Buruk ilk yılında Galatasaray'dan 110.250.000 TL kazanacak.
İkinci sezonda ise ücreti TUİK tarafından belirlenecek ÜFE-TÜFE ortalaması oranında artış gösterecek.
Deneyimli çalıştırıcının imzasının ardından Galatasaray'da gözler yeniden transfere çevrildi.
Sarı-kırmızılılar, gelecek sezonun kadro yapılanması için yoğun mesai harcıyor.
Taraftarını heyecanlandırmak isteyen Cimbom, 5. yıldız için dikkat çeken takviyelere imza atacak.
Galatasaray, kadrosuna önemli isimleri takviye etmek için vites yükseltti.
Transfer planlamasını dikkatle yürüten kurmaylar, Okan Buruk ile görüşerek birçok ismi listeye aldı.
Buruk, özellikle hücum hattına takviye yapılmasını talep etti.
Sarı-kırmızılılar sezon başında Wilfried Zaha ve Tete'yi kadroya dahil etmişti.
Deneyimli çalışıtırıcı, iki oyuncunun da performansını beğenmedi.
Sezon sonuna doğru iki ismi de kulübeye çeken Buruk, farklı rotasyonlarla sezonu tamamladı.
50 yaşındaki çalıştırıcı kanat bölgesine takviye yapılmasını istedi.
Harekete geçen yönetim, Fenerbahçe'nin gündeminde olan yıldız ismi listesine aldı.
Galatasaray'ın Raheem Sterling için devreye girdiği iddia edildi.
Chelsea forması giyen yıldız futbolcu daha önce Liverpool ve Manchester City ile üstün başarılara imza attı.
29 yaşındaki futbolcu bu sezon Londra ekibiyle 43 maça çıktı.
Sterling bu karşılaşmalarda ise 10 gol ve 8 asiste imza attı.
Daha önce bonservis değeri 160 milyon Euro'yu gören tecrübeli oyuncunun güncel piyasa değeri 35 milyon Euro olarak biliniyor.
Sterling'in Maviler ile sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek.
2 kanatta da oynayabilen İngiliz yıldız, forvet hattında da görev alabiliyor.