İtalya 2-1 Arnavutluk | Son şampiyon geriden gelip kazandı! Maç Özeti ve Golleri İzle

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Türkiye'nin de katıldığı 2024 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ikinci gün sona erdi. B grubunda İspanya'nın Hırvatistan'ı 3-0'la geçtiği maçın ardından İtalya ile Arnavutluk karşı karşıya geldi. Geride kalan turnuvada İngilizleri penaltılarla geçerek kupaya uzanan Gök Mavililer bu kez ilk adımı Arnavutlar karşısında attı ve sahadan 2-1 galip ayrıldı.

TARİHE GEÇEN GOLÜ ATTI Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki ikinci günde son maç rekor bir golle açıldı. Nedim Bajrami ülkesi adına 23'üncü saniyede fileleri havalandırarak Turnuva tarihindeki en erken skor yapan isim olmayı başardı. Karşılaşmadaki tüm golleri bu sayfadan izleyebilirsiniz. İTALYA 0-1 ARNAVUTLUK | NEDIM BAJRAMI ⚽ GOL | BAJRAMI 23. SANİYEDE GOLÜ ATTI! İTALYANLAR ŞOKTA! 😮



AVRUPA ŞAMPİYONALARI TARİHİNİN EN ERKEN GOLÜ! ⏳#EURO2024 pic.twitter.com/1LMt108Ljw — TRT Spor (@trtspor) June 15, 2024 İTALYA 1-1 ARNAVUTLUK | ALESSANDRO BASTONI ⚽ GOL | İtalya'dan Bastoni'yle hızlı cevap geldi! Skor 1-1 oldu!#EURO2024 pic.twitter.com/aaNsXyZ7Wy — TRT Spor (@trtspor) June 15, 2024 İTALYA 2-1 ARNAVUTLUK | NCOLO BARELLA ⚽ GOL | Barella gelişine mükemmel vurdu! İtalya geriden gelerek öne geçti! 🚀#EURO2024 pic.twitter.com/ACuuGhcIks — TRT Spor (@trtspor) June 15, 2024