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İtalya 2-1 Arnavutluk | Son şampiyon geriden gelip kazandı! Maç Özeti ve Golleri İzle

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ikinci gününde oynanan son maç büyük çekişmeye sahne oldu. İtalya ile Arnavutluk'un kozlarını paylaştığı mücadelede ilk gol 23'üncü saniyede geldi. Nedim Bajrami ülkesini 1-0 öne geçirdikten sonra İtalyanlar adına Bastoni ve Barella galibiyeti getiren isimler oldu. İtalya - Arnavutluk maçının gollerini haberimizde izleyebilirsiniz.

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Giriş Tarihi 16 Haziran 2024, 00:07 Güncelleme 16 Haziran 2024, 00:12
İtalya 2-1 Arnavutluk | Son şampiyon geriden gelip kazandı! Maç Özeti ve Golleri İzle

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Türkiye'nin de katıldığı 2024 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ikinci gün sona erdi. B grubunda İspanya'nın Hırvatistan'ı 3-0'la geçtiği maçın ardından İtalya ile Arnavutluk karşı karşıya geldi. Geride kalan turnuvada İngilizleri penaltılarla geçerek kupaya uzanan Gök Mavililer bu kez ilk adımı Arnavutlar karşısında attı ve sahadan 2-1 galip ayrıldı.

TARİHE GEÇEN GOLÜ ATTI

Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki ikinci günde son maç rekor bir golle açıldı. Nedim Bajrami ülkesi adına 23'üncü saniyede fileleri havalandırarak Turnuva tarihindeki en erken skor yapan isim olmayı başardı. Karşılaşmadaki tüm golleri bu sayfadan izleyebilirsiniz.

İTALYA 0-1 ARNAVUTLUK | NEDIM BAJRAMI

İTALYA 1-1 ARNAVUTLUK | ALESSANDRO BASTONI

İTALYA 2-1 ARNAVUTLUK | NCOLO BARELLA

ARNAVUTLAR ÖNE GEÇTİ İTALYANLAR GERİ DÖNDÜ

B grubundaki ikinci maçta Arnavutluk, Nedim Bajrami'nin 23. saniyedeki golü ile 1-0 öne geçti. Futbol hayatını Sassuolo'da sürdüren ve Serie A'da top koşturan Arnavut oyuncu, forma giydiği ülkeye karşı fileleri havalandırdı. Ancak İtalyanlar geriye düşmesine rağmen oyun disiplininden kopmayarak önce Bastoni ardından da Barella ile 2-1'lik üstünlüğü yakaladı.

YEDEK BAŞLADILAR

Süper Lig'den Avrupa Futbol Şampiyonası'na futbolcular arasında Arnavutluk kadrosunda iki isim bulunuyordu. Beşiktaş'ın yıldızı Ernest Muçi ile Sivasspor'un golcüsü Rey Manaj ilk 11'de şans bulamadı. İki isim de yedek kulübesinde karşılaşmaya başladı.

FİNAL GİBİ MAÇ

Grubun ikinci maçlarında nefes kesecek bir karşılaşma futbol severleri bekliyor. Son şampiyon İtalya, aynı grupta yer aldığı İspanya ile karşılaşacak. Arnavutlar ise Hırvatistan karşısında 3 puan arayacak.

EURO 2024 B GRUBU PUAN DURUMU

İSPANYA: 3 PUAN (+3)

İTALYA: 3 PUAN (+1)

ARNAVUTLUK: 0 PUAN (-1)

HIRVATİSTAN: 0 PUAN (-3)

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