Gabriel Paulista’nın Beşiktaş’tan kazanacağı ücret ve sözleşme şartları açıklandı

Ayrıca 2024-25 ve 2025-26 sezonları için yıllık 2 milyon 120 bin euro, 2026-2027 sezonu için de yıllık 2 milyon 110 bin euro maaş alacak.

MALİYETİ AÇIKLANDI

Brezilyalı stoperin 3 yıllık sözleşme imzaladığı ve bu sürede toplam 5 milyon 230 bin Euro ödeneceği belirtildi.

GABRIEL PAULISTA KİMDİR?

Gabriel Armando de Abreu, 26 Kasım 1990'da São Paulo, Brezilya'da doğdu. Futbol kariyerine Vitória kulübünde başladı. Burada gösterdiği performansla dikkat çekti ve Avrupa'ya transfer oldu. İlk Avrupa deneyimini Villarreal'de yaşadı, ardından Arsenal'e transfer oldu. İngiltere'deki başarılı kariyerinin ardından Valencia'ya geçti ve burada uzun süre forma giydi. Ocak 2024'te Atlético Madrid'e transfer oldu.

Gabriel Paulista, profesyonel kariyerine 2010 yılında Vitória'da başladı. Burada Campeonato Baiano'da iki kez şampiyonluk yaşadı. 2013 yılında Villarreal'e transfer olarak Avrupa kariyerine başladı. Villarreal'de başarılı bir performans sergileyen Paulista, 2015 yılında Arsenal'e transfer oldu. Arsenal'de iki FA Cup kazandı. 2017 yılında Valencia'ya transfer oldu ve burada 200'den fazla maçta forma giydi, 2019 yılında Copa del Rey'i kazandı. Ocak 2024'te Atlético Madrid ile sözleşme imzaladı.