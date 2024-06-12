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SON DAKİKA HABERİ | Beşiktaş'ın yeni transferi Gabriel Paulista İstanbul'da!

Süper Lig'in dev ekiplerinden Beşiktaş, yeni sezonun ilk transferini gerçekleştirdi. Siyah beyazlılar Atletico Madrid ile kontratı sona eren ve sözleşmesini uzatmayan Gabriel Paulista ile anlaşmaya vardı. Brezilyalı futbolcu az önce tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Detaylar haberimizde yer almaktadır.

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Giriş Tarihi 13 Haziran 2024, 01:00 Güncelleme 13 Haziran 2024, 01:00
SON DAKİKA HABERİ | Beşiktaş’ın yeni transferi Gabriel Paulista İstanbul’da!

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Geride kalan sezonda Türkiye Kupası'nı kazanmasına rağmen Süper Lig'de altıncılık elde eden Beşiktaş, uzun süre önce başlattığı transfer çalışmalarında ilk adımı bu gece attı. Siyah beyazlılar uzun uğraş verdiği Gabriel Paulista'ya kavuştu.

Kara Kartal yeni senenin ilk bombasını patlattı. Başkan Hasan Arat ve ekibi 2017'den bu yana Atletico Madrid forması giyen Gabriel Paulista ile el sıkışmıştı. Brezilyalı stoper az önce İstanbul'a ayak bastı ve kendisini bekleyen özel araçla birlikte terminalden ayrıldı.

Brezilyalı futbolcu kariyerinde daha önce Taboao Serra, Vitoria, Villarreal, Arsenal ve Valencia formaları da terletti. Kariyerinde 2 İngiltere Kupası, 1 İspanya Kupası ve 1 İngiltere Süper Kupası bulunuyor.

Bu sezon 24 maça çıkan deneyimli stoper 1896 dakika sahada kaldı. 1.87'lik yıldız futbolcu Brezilya'nın yanı sıra İspanya vatnadaşlığına da sahip.

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