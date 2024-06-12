SON DAKİKA HABERİ | Beşiktaş’ın yeni transferi Gabriel Paulista İstanbul’da!

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Geride kalan sezonda Türkiye Kupası'nı kazanmasına rağmen Süper Lig'de altıncılık elde eden Beşiktaş, uzun süre önce başlattığı transfer çalışmalarında ilk adımı bu gece attı. Siyah beyazlılar uzun uğraş verdiği Gabriel Paulista'ya kavuştu.

Kara Kartal yeni senenin ilk bombasını patlattı. Başkan Hasan Arat ve ekibi 2017'den bu yana Atletico Madrid forması giyen Gabriel Paulista ile el sıkışmıştı. Brezilyalı stoper az önce İstanbul'a ayak bastı ve kendisini bekleyen özel araçla birlikte terminalden ayrıldı.