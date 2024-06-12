Fernando Santos’un yeni adresi belli oldu

Beşiktaş'tan ayrılmasının ardından Santos, Azerbaycan Milli Takımı 'nın yeni teknik direktörü oldu.



Azerbaycan Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre anlaşma süresine ilişkin bilgi verilmezken, Santos'a rekabetçi takım oluşturma ve EURO 2028 elemelerinde başarılı performans sergileme hedefi konulduğu belirtildi.

14 YIL YALNIZCA MİLLİ TAKIM ÇALIŞTIRMIŞTI

Portekizli çalıştırıcı siyah-beyazlılara gelmeden önce 2010 yılından bu yana Yunanistan, Portekiz ve Polonya milli takımlarını çalıştırmıştı.

Ardından Santos, 2024 Ocak ayında Beşiktaş ile anlaşarak 14 yıl aradan sonra ilk kez kulüp bazında bir takımda görev almıştı.