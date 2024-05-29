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Beşiktaş'ta imzalar atılıyor! Salih Uçan siyah beyazlı formaya giymeye devam edecek

Süper Lig'in dev ekiplerinden Beşiktaş, kontratı sona eren Salih Uçan ile yeniden masaya oturdu. Deneyimli oyuncu 2 sezon daha siyah beyazlı formayı terletecek.

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Giriş Tarihi 29 Mayıs 2024, 15:18 Güncelleme 29 Mayıs 2024, 15:22
Beşiktaş’ta imzalar atılıyor! Salih Uçan siyah beyazlı formaya giymeye devam edecek

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Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Beşiktaş'ta iç transfer çalışmaları başladı. Yerli oyuncuların daha da değerleneceği sezonda kadro kalitesinden ödün vermek istmeyen yönetim Salih Uçan ile masaya oturdu.

Beşiktaş, Salih Uçan ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

30 yaşındaki oyuncu bu sezon 23 maçta sahaya çıktı. Salih bu karşılaşmalarda 1 gol, 4 asist üretti.

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