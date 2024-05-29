Beşiktaş’ta imzalar atılıyor! Salih Uçan siyah beyazlı formaya giymeye devam edecek

Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Beşiktaş'ta iç transfer çalışmaları başladı. Yerli oyuncuların daha da değerleneceği sezonda kadro kalitesinden ödün vermek istmeyen yönetim Salih Uçan ile masaya oturdu.
Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Beşiktaş'ta iç transfer çalışmaları başladı. Yerli oyuncuların daha da değerleneceği sezonda kadro kalitesinden ödün vermek istmeyen yönetim Salih Uçan ile masaya oturdu.
Beşiktaş, Salih Uçan ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak.
30 yaşındaki oyuncu bu sezon 23 maçta sahaya çıktı. Salih bu karşılaşmalarda 1 gol, 4 asist üretti.