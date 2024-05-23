SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Abdullah Avcı'dan Pepe ve Trezeguet açıklaması!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ziraat Türkiye Kupası finalinde oynayacakları Beşiktaş maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Avcı, ilk 11'de şans vermediği iki isim hakkında da konuştu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 23 Mayıs 2024, 19:56 Güncelleme 23 Mayıs 2024, 20:25
Abdullah Avcı’dan Pepe ve Trezeguet açıklaması!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ziraat Türkiye Kupası finalinde oynayacakları Beşiktaş maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Avcı, ilk 11'de şans vermediği iki isim hakkında da konuştu.

Avcı'dan Pepe ve Trezeguet açıklaması!

Avcı şunları söyledi;

"Güzel bir futbol akşamı. Finale gelen her takım burayı haketmiştir. Trabzonspor'un müzesinde bu kupadan 9 tane var bunu 10 yapıp Beşiktaşla eşitlemek istiyoruz.

Ligdeki bu sezon ulaşabileceğimiz en iyi hedefe ulaştık.

Çok güzel bir ortam var dışarda.

Trezeguet ve Pepe için ihtiyacımız olursa kullanabileceğimiz oyuncular."

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Ziraat Türkiye Kupası Finali: Beşiktaş Trabzonspor | CANLI
Kayıp koruma Cevad Mihrabi, İbrahim Reisi’nin cenazesinde ortaya çıktı! O iddia ortalığı karıştırmıştı
Casper
100 yarışmacı, 100 kategori, 1.000.000 TL ödül! İzlenme rekorları kıran yeni nesil yarışma ’Alan’ Oktay Kaynarca’nın sunumuyla yakında ATV’de
Alman fondaşı DW sokak köpekleri üzerinden algıya soyundu!
4 bakanlıktan kapsamlı çalışma! Başıboş sokak köpekleri sorununun çözümü için yasa tasarısı yolda: Tarih belli oldu | İngiltere modeli mi gelecek?
Birleşmiş Milletler 11 Temmuz’u Srebrenitsa Soykırımı’nı Anma Günü ilan etti
TCMB yılın 5. faiz kararını açıkladı: Yüzde 50’de sabit bırakıldı | Merkez Bankası rezervlerinde rekor artış
PKK’lı Bese Hozat’ın ’Mehmetçik’ korkusu! Saldırılar durmuyor diyerek çaresizlik itirafında bulundu: Bizi kapsamlı şekilde vuracaklar
Kırmızı bültenle aranan Daltonlar suç örgütünün lideri Barış Boyun Viberto’daki ininde yakalandı! Korkunç bombalı plan ortaya çıktı
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’ye son görev | Naaşı Meşhed’e getirildi! Son yolculuğuna uğurlandı | A Haber İran’daydı: Meydanda 3 milyon kişi var
Türk siyaseti ’yumuşadı’ sonu yaklaşan PKK gerildi! Helin Ümit ve Duran Kalkan’dan sonra Bese Hozat sahnede: Durum vahim
Tarih 2018 yer İsrail’in kuzey sınırı! Helikopter kazasında can veren Reisi’nin sır görüntüleri... 6 yıl sonra ortaya çıktı
Dünya Fenerbahçe’yi konuşacak! Transferi böyle duyurdular: Gelmeyi kabul etti
Selin Öztürk nereye kayboldu? Herkesin ağzını açık bırakacak olay: Annemi başka bir adamla bastım! Müge Anlı dehşet içinde dinledi
SON DAKİKA