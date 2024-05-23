Abdullah Avcı’dan Pepe ve Trezeguet açıklaması!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ziraat Türkiye Kupası finalinde oynayacakları Beşiktaş maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Avcı, ilk 11'de şans vermediği iki isim hakkında da konuştu.
Avcı şunları söyledi;
"Güzel bir futbol akşamı. Finale gelen her takım burayı haketmiştir. Trabzonspor'un müzesinde bu kupadan 9 tane var bunu 10 yapıp Beşiktaşla eşitlemek istiyoruz.
Ligdeki bu sezon ulaşabileceğimiz en iyi hedefe ulaştık.
Çok güzel bir ortam var dışarda.
Trezeguet ve Pepe için ihtiyacımız olursa kullanabileceğimiz oyuncular."