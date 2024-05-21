2024 Formula 1 Monako Grand Prix'i (Monako GP) ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kıran kırana mücadeleye sahne olan Formula 1'de yeni bir haftaya daha başkanıyor. Pazar günü Emilia-Romagna'da Max Verstappen'in kazanmasının ardından bu kez adres Monako olacak. Dar pistiyle dikkat çeken parkurda pilotlar birbirini geçebilmek adına zorlu bir yarışa girecek. Her anı çekişme dolu grand prixi izlemek isteyenler de araştırmalarda bulunarak yayın bilgilerini öğrenmeye çalışıyor. Peki, 2024 Formula 1 Monako Grand Prix'i ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
MONAKO GRAND PRİX'İ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Monte Carlo'da düzenlenecek olan Monako Grand Prix'i 24 Mayıs'ta başlayacak. 26 Mayıs'ta ise sona erecek. 3 günlük hafta hazırlık ve sıralama turlarının ardından yarış ile son bulacak.
24 Mayıs 2024 Cuma
1. Antrenman turu: 14.30-15.30
2. Antrenman turu: 18.00-19.00
25 Mayıs 2024 Cumartesi
3. Antrenman turu: 13.30-14.30
Sıralama turu: 17.00-18.00
26 Mayıs 2024 Pazar
Yarış: 16.00
FORMULA 1 PİLOTLAR SIRALAMASI (PUAN DURUMU)
|1
|Max Verstappen
|NED
|RED BULL RACING HONDA RBPT
|161
|2
|Charles Leclerc
|MON
|FERRARI
|113
|3
|Sergio Perez
|MEX
|RED BULL RACING HONDA RBPT
|107
|4
|Lando Norris
|GBR
|MCLAREN MERCEDES
|101
|5
|Carlos Sainz
|ESP
|FERRARI
|93
|6
|Oscar Piastri
|AUS
|MCLAREN MERCEDES
|53
|7
|George Russell
|GBR
|MERCEDES
|44
|8
|Lewis Hamilton
|GBR
|MERCEDES
|35
|9
|Fernando Alonso
|ESP
|ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES
|33
|10
|Yuki Tsunoda
|JPN
|RB HONDA RBPT
|15
|11
|Lance Stroll
|CAN
|ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES
|11
|12
|Oliver Bearman
|GBR
|FERRARI
|6
|13
|Nico Hulkenberg
|GER
|HAAS FERRARI
|6
|14
|Daniel Ricciardo
|AUS
|RB HONDA RBPT
|5
|15
|Esteban Ocon
|FRA
|ALPINE RENAULT
|1
|16
|Kevin Magnussen
|DEN
|HAAS FERRARI
|1
|17
|Alexander Albon
|THA
|WILLIAMS MERCEDES
|0
|18
|Zhou Guanyu
|CHN
|KICK SAUBER FERRARI
|0
|19
|Pierre Gasly
|FRA
|ALPINE RENAULT
|0
|20
|Valtteri Bottas
|FIN
|KICK SAUBER FERRARI
|0
|21
|Logan Sargeant
|USA
|WILLIAMS MERCEDES
|0
FORMULA 1 MARKALAR SIRALAMASI (PUAN DURUMU)
|1
|RED BULL RACING HONDA RBPT
|268
|2
|FERRARI
|212
|3
|MCLAREN MERCEDES
|154
|4
|MERCEDES
|79
|5
|ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES
|44
|6
|RB HONDA RBPT
|20
|7
|HAAS FERRARI
|7
|8
|ALPINE RENAULT
|1
|9
|WILLIAMS MERCEDES
|0
|10
|KICK SAUBER FERRARI
|0
MONTE CARLO PİSTİ HAKKINDA
1929'dan bu yana yarışların yapıldığı, zaman zaman çeşitli nedenlerle ara verilmek zorunda kalınan Monte Carlo Grand Prix'i 3.337 kilometrelik pist uzunluğu ile dikkat çekmektedir. 78 tur üzerinden 260.286 kilometre kat edilerek tamamlanmaktadır. Son yarışta Max Verstappen 1:48:51.980'lik süresiyle damalı bayrağı ilk sırada görmüştür. En çok yarış kazanan marka 15 ile McLaren, pilot ise 6 kez podyuma birinci olarak çıkan Ayrton Senna'dır.
Yarış, Monte Carlo sokaklarında düzenlenen, 42 metrelik yükseklik değişimini, birçok dar virajı ve tünelin bulunduğu bir parkurda düzenleniyor ve bu da onu Formula 1'in en zorlu pistlerinden biri haline getiriyor. Nispeten düşük ortalama hızlara rağmen Monako pisti, pistin darlığı nedeniyle yarışmak için tehlikeli bir yer ve neredeyse her yarış genellikle bir güvenlik aracı müdahalesi içeriyor. Bu yarış, FIA'nın F1 yarışları için zorunlu kıldığı 305 kilometrelik (190 mil) minimum yarış mesafesine uymayan tek Grand Prix'tir.