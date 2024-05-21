2024 Formula 1 Monako Grand Prix'i (Monako GP) ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kıran kırana mücadeleye sahne olan Formula 1'de yeni bir haftaya daha başkanıyor. Pazar günü Emilia-Romagna'da Max Verstappen'in kazanmasının ardından bu kez adres Monako olacak. Dar pistiyle dikkat çeken parkurda pilotlar birbirini geçebilmek adına zorlu bir yarışa girecek. Her anı çekişme dolu grand prixi izlemek isteyenler de araştırmalarda bulunarak yayın bilgilerini öğrenmeye çalışıyor. Peki, 2024 Formula 1 Monako Grand Prix'i ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

MONAKO GRAND PRİX'İ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Monte Carlo'da düzenlenecek olan Monako Grand Prix'i 24 Mayıs'ta başlayacak. 26 Mayıs'ta ise sona erecek. 3 günlük hafta hazırlık ve sıralama turlarının ardından yarış ile son bulacak.

24 Mayıs 2024 Cuma

1. Antrenman turu: 14.30-15.30

2. Antrenman turu: 18.00-19.00



25 Mayıs 2024 Cumartesi

3. Antrenman turu: 13.30-14.30

Sıralama turu: 17.00-18.00



26 Mayıs 2024 Pazar

Yarış: 16.00

FORMULA 1 PİLOTLAR SIRALAMASI (PUAN DURUMU)

1 Max Verstappen NED RED BULL RACING HONDA RBPT 161 2 Charles Leclerc MON FERRARI 113 3 Sergio Perez MEX RED BULL RACING HONDA RBPT 107 4 Lando Norris GBR MCLAREN MERCEDES 101 5 Carlos Sainz ESP FERRARI 93 6 Oscar Piastri AUS MCLAREN MERCEDES 53 7 George Russell GBR MERCEDES 44 8 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 35 9 Fernando Alonso ESP ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 33 10 Yuki Tsunoda JPN RB HONDA RBPT 15 11 Lance Stroll CAN ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 11 12 Oliver Bearman GBR FERRARI 6 13 Nico Hulkenberg GER HAAS FERRARI 6 14 Daniel Ricciardo AUS RB HONDA RBPT 5 15 Esteban Ocon FRA ALPINE RENAULT 1 16 Kevin Magnussen DEN HAAS FERRARI 1 17 Alexander Albon THA WILLIAMS MERCEDES 0 18 Zhou Guanyu CHN KICK SAUBER FERRARI 0 19 Pierre Gasly FRA ALPINE RENAULT 0 20 Valtteri Bottas FIN KICK SAUBER FERRARI 0 21 Logan Sargeant USA WILLIAMS MERCEDES 0

FORMULA 1 MARKALAR SIRALAMASI (PUAN DURUMU)

1 RED BULL RACING HONDA RBPT 268 2 FERRARI 212 3 MCLAREN MERCEDES 154 4 MERCEDES 79 5 ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 44 6 RB HONDA RBPT 20 7 HAAS FERRARI 7 8 ALPINE RENAULT 1 9 WILLIAMS MERCEDES 0 10 KICK SAUBER FERRARI 0

MONTE CARLO PİSTİ HAKKINDA

1929'dan bu yana yarışların yapıldığı, zaman zaman çeşitli nedenlerle ara verilmek zorunda kalınan Monte Carlo Grand Prix'i 3.337 kilometrelik pist uzunluğu ile dikkat çekmektedir. 78 tur üzerinden 260.286 kilometre kat edilerek tamamlanmaktadır. Son yarışta Max Verstappen 1:48:51.980'lik süresiyle damalı bayrağı ilk sırada görmüştür. En çok yarış kazanan marka 15 ile McLaren, pilot ise 6 kez podyuma birinci olarak çıkan Ayrton Senna'dır.

Yarış, Monte Carlo sokaklarında düzenlenen, 42 metrelik yükseklik değişimini, birçok dar virajı ve tünelin bulunduğu bir parkurda düzenleniyor ve bu da onu Formula 1'in en zorlu pistlerinden biri haline getiriyor. Nispeten düşük ortalama hızlara rağmen Monako pisti, pistin darlığı nedeniyle yarışmak için tehlikeli bir yer ve neredeyse her yarış genellikle bir güvenlik aracı müdahalesi içeriyor. Bu yarış, FIA'nın F1 yarışları için zorunlu kıldığı 305 kilometrelik (190 mil) minimum yarış mesafesine uymayan tek Grand Prix'tir.