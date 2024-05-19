Galatasay- Fenerbahçe derbisi tıkla canlı maç izle HD! 📺Derbi maçı bedava, şifresiz, (bein sports 1) canlı izle!

Galatasaray'ın Yenilmezlik Serisi Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 24 maçta yenilgi yüzü görmedi. Son olarak ligin ilk yarısında Hatayspor'a kaybeden sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmanın ardından 22 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Ayrıca, Galatasaray son 17 lig maçını kazanarak üst üste galibiyet serisini sürdürdü.

Evinde Güçlü Galatasaray Galatasaray, Süper Lig'de evinde oynadığı son 35 lig maçında yenilgi yaşamadı. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte 33 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Bu sezon RAMS Park'ta oynadığı 18 karşılaşmada da galip gelen Galatasaray, sahasında puan kaybetmeyen tek takım olarak dikkat çekiyor. En Az Gol Yiyen Takım: Galatasaray Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de başarılı savunma performansıyla öne çıkıyor. Sarı-kırmızılılar, 36 maçta kalesinde sadece 24 gol gördü ve ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Galatasaray, bu müsabakaların 18'inde de kalesini gole kapamayı başardı.

Mauro Icardi'nin Gol Performansı Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, ligde son 8 maçta 9 gol atarak takımına önemli katkılar sağladı. Icardi, bu sezon ligde 32 maça çıkarak 23 gol kaydetti ve gol krallığı yarışında ilk sırada yer alıyor. Ayrıca 8 asist yapan Icardi, Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 4 maçta 3 gol attı. Fenerbahçe'nin Yenilme zlik Serisi Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son 25 karşılaşmayı kaybetmedi. Bu süreçte sarı-lacivertliler, çeşitli rakiplerini mağlup ederek güçlü bir performans sergiledi. Deplasmanda da başarılı bir grafik çizen Fenerbahçe, bu sezon dış sahada 18 maçta 15 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti.

Fenerbahçe'nin Eksikleri Fenerbahçe'de Kayserispor maçında sarı kart gören Rodrigo Becao, derbide forma giyemeyecek. Sakatlıkları süren İsmail Yüksek ve İrfan Can Kahveci de kadroda yer almayacak. Ayrıca, Serdar Aziz ve Cengiz Ünder de bu önemli maçta sahada olmayacak. Ligin En Golcü Takımı: Fenerbahçe Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de 36 hafta itibarıyla 93 puan toplayarak hücum gücünü ortaya koydu. Sarı-lacivertliler, rakip filelere 92 gol göndererek ligin en golcü takımı konumunda bulunuyor. Takımın forveti Edin Dzeko, 20 golle gol krallığında Mauro Icardi'nin ardından ikinci sırada yer alıyor. Kritik Sarı Kart Sınırı Galatasaray'da 7 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Torreira, Nelsson, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Kaan Ayhan, Sergio Oliveira ve Davinson Sanchez, derbide kart görmeleri durumunda ligin son haftasında cezalı duruma düşecekler. Fenerbahçe'de ise Batshuayi, Tadic, Cengiz Ünder, Edin Dzeko ve Ferdi Kadıoğlu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bu oyuncular da derbide kart görmeleri halinde son hafta İstanbulspor maçında forma giyemeyecekler.