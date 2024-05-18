Halim Okta’dan Hatayspor’a vakit geçirme tepkisi

Beşiktaş Futbol Gelişim Direktörü Halim Okta 2-2 berabere kalınan Hatayspor mücadelesi sonrasında açıklamalarda bulundu. Okta rakibin vakit geçirme çabasının olduğıunu ifade ederek şunları söyledi; "Maçı kazanamadığımız için üzgünüz. Maçın ikinci yarısında oldukça iyi oynadık. Tempoyu yükseltmeye çalıştık. Bu sürelerde hakem kararlarına itirazımız oldu. Rakip takımın çok kolay vakit geçirme taktikleri yarattığını düşünüyoruz. İyi oynamaya, hızlı oynamaya çalıştık ancak kolay goller yedik. Bizim seviyemizde bir takımın böyle goller yememesi gerekir. Maç içinde ve maç sonunda taraftarlarımız takıma hep sahip çıktı. Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile oynayacağımız maçı kazanıp kupayı taraftarlarımıza armağan etmek istiyoruz. Kupayı kazanıp bu sezonu böyle bitirmeyi hedefliyoruz."