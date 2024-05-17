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Galatasaray Oğuz Aydın'ı bitiriyor! Transferdeki sorun böyle çözülecek

Trednyol Süper Lig'in lideri Galatasaray, gelecek sezon kadrosunda görmek istediği Oğuz Aydın için girişimlere başladı. Sarı kırmızılı ekipte Akdeniz temsilcisinin istediği rakamlara çıkılmadan sürece nokta konulacak.Gurbetçi futbolcu da şimdiden oldukça sabırsız

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Giriş Tarihi 17 Mayıs 2024, 23:37 Güncelleme 17 Mayıs 2024, 23:37
Galatasaray Oğuz Aydın’ı bitiriyor! Transferdeki sorun böyle çözülecek

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Pazar akşamı çıkacağı derbide Fenerbahçe'yi yenerek şampiyonluğa uzanmak isteyen Galatasaray hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı kırmızılılar elde edeceği beraberlik veya galibiyetle birlikte 24'üncü kez kupayı müzesine götürecek. Okan Buruk ve öğrencileri de bunun bilincinde ve Aslan ilk dakikadan itibaren rakibi yenmek için mücadele için sahaya çıkacak. Diğer yandan transfer çalılmaları da sürüyor. Pek çok ismin yer aldığı listede özellikle yerli kontenjanı açısından çnemli bir futbolcu bulunuyor, Oğuz Aydın.

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Buca'dan geldikten sonra formasını giydiği Alanyaspor ile yakaladığı istatistik göz kamaştıran Oğuz Aydın, Süper Lig devlerini de peşinden koşturmaya başladı. Hollanda doğumlu olan gurbetçi futbolcu bu sezon tüm kulvarlarda 37 maça çıktı. 12 gol atıp 8 de asist yapma başarısı gösterdi.

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CİMBOM DEVREDE

Oğuz Aydın için en ciddi takım ise Galatasaray. Şampiyonlar Ligi kozunu kullanarak transferde öne geçmek isteyen Cimbom, yerli kontenjanındaki isimleri de güçlü tutarak Süper Lig'de yeniden şampiyonluğa uzanmak ve tüm kupalara talip olmak hedefiyle yola çıkacak. Bu kapsamda görüşmeler de başladı. Ancak Alanyaspor'un talebi yönetime göre yüksek.

TAKAS VE PARA ÖNERİLECEK

Sabah'ta yer alan habere göre Galatasaray, Oğuz Aydın'a karşılık Alanyaspor'a sezonu Çorum FK'da kiralık olarak geçiren 21 yaşındaki santrfor'u Eren Aydın'ı teklif etmeyi planlıyor. Sarı kırmızılılar, Eren Aydın'ın yanı sıra Alanyaspor'a para da teklif edeceği kaydedildi.

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