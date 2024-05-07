Şampiyonluk mücadelesinde Galatasaray ile çekişen ancak elde ettiği beraberlik sonrası şansı azalan Fenerbahçe'de sakatlık şoku da yaşanmıştı. 52'de Bright Osayi-Samuel, 53'te ise İrfan Can Kahveci sakatlanarak oyun dışına alınmıştı. Milli futbolcunun durumu netleşti. En çok merak edilen konu ise Galatasaray derbisine yetişip yetişmeyeceğiydi.

Sarı lacivertli takımın Konyaspor maçında sakatlanan İrfan Can'ın sol alt adalesinde ikinci dereceden yırtık tespit edildiği öğrenildi.

İrfan Can Kahveci sakatlanarak oyundan çıktı



TRT Spor'un haberine göre; 28 yaşındaki futbolcunun 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Bu durumuda İrfan Can Kahveci'nin iki hafta sonraki Galatasaray derbisinde forma giymesi de zor görünüyor.