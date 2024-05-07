SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fenerbahçe'ye sakatlık şoku! Yıldız futbolcu 2 hafta yok!

Fenerbahçe'nin dün akşam oynadığı Konyaspor maçında sakalatanarak oyundan çıkmak zorunda kalan İrfan Can Kahveci'nin durumu netleşti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 07 Mayıs 2024, 18:14 Güncelleme 07 Mayıs 2024, 18:14
Fenerbahçe’ye sakatlık şoku! Yıldız futbolcu 2 hafta yok!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Şampiyonluk mücadelesinde Galatasaray ile çekişen ancak elde ettiği beraberlik sonrası şansı azalan Fenerbahçe'de sakatlık şoku da yaşanmıştı. 52'de Bright Osayi-Samuel, 53'te ise İrfan Can Kahveci sakatlanarak oyun dışına alınmıştı. Milli futbolcunun durumu netleşti. En çok merak edilen konu ise Galatasaray derbisine yetişip yetişmeyeceğiydi.

Sarı lacivertli takımın Konyaspor maçında sakatlanan İrfan Can'ın sol alt adalesinde ikinci dereceden yırtık tespit edildiği öğrenildi.

İrfan Can Kahveci sakatlanarak oyundan çıktıİrfan Can Kahveci sakatlanarak oyundan çıktı

TRT Spor'un haberine göre; 28 yaşındaki futbolcunun 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Bu durumuda İrfan Can Kahveci'nin iki hafta sonraki Galatasaray derbisinde forma giymesi de zor görünüyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Eurovision’a ’Gazze’ damgası! Sahneye kefiyeli bileklikle çıkan Eric Saade hedefte: Avrupa Yayın Birliği ’siyonaziler’den yana saf tuttu
Emekliye yeni kök aylık: Milyonlara maaş rehberi! Temmuz zamları nasıl yansıtılacak? Taban ödeme de değişecek mi? Refah payı uygulanır mı?
Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun otopsi görüntülerinde dikkat çeken detay: Parmaklarındaki morlukların nedeni belli oldu!
Başkan Erdoğan Miçotakis ile görüşecek! Atina bu ziyarete kilitlendi: Dostluk elinin çok ötesinde
CHP’li Burcu Köksal’dan eşe dosta ballı koltuk! Birini sorumlu diğerini hukuk danışmanı yaptı
7 yıl sonra ilk! Başkan Erdoğan, Kuveyt Emiri es-Sabah’ı Ankara’da ağırladı: Ekonomiden Savunma sanayine 6 alanda yeni işbirliği
HDP parti binasında PKK’ya bağış sandığı! Örgüt karargahına çevirmişler
Müslümanları hedef alan CHP’li Akdoğan’a AK Partili Usta’dan çok sert tepki: Bu siyonizm ağzıdır
Bir ballı koltuk daha! CHP’li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey yeğeni Furkan Bozbey’i başkan yaptı | Belgesi ortaya çıktı
Son dakika haberleri... Beyaz Saray: Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes görüşmeleri Kahire’de yeniden başlıyor.
Kupa ’Muci’zesi! Ankaragücü’nü yenen Beşiktaş ZTK’da ilk finalist oldu
Gözler Karagümrük maçında: Galatasaray kuruluş tarihinde çifte zafer yaşamayı planlıyor!
ÖĞRETMEN ATAMASI branş ve kontenjanları 2024! MEB atama branş dağılımı SIRALI LİSTE! Türkçe, Tarih, Psikoloji, Rehberlik...
CANLI TAKİP | Hamas ’barış’ soykırımcı İsrail ’savaş’ dedi! Katliam ordusu Refah’a girdi göç başladı: Giriş ve çıkışlar kapatıldı
İzmir Karşıyaka’da duaya nikah memuru engeli: Dua edemezsiniz | Soruşturma başlatıldı
SON DAKİKA