Arda Güler’e İngilizlerden dev teklif! Fenerbahçe’nin kasası dolabilir

La Liga'nın 33. haftasında oynanan Real Sociedad maçına ilk 11'de başlayan ve galibiyet golünü atan genç yıldız Arda Güler, İspanya'da gündem olurken iddialar ardı ardına geldi.
La Liga'nın 33. haftasında oynanan Real Sociedad maçına ilk 11'de başlayan ve galibiyet golünü atan genç yıldız Arda Güler, İspanya'da gündem olurken iddialar ardı ardına geldi.
Real Madrid'de ilk sezonunu geçiren, sakatlıklar nedeniyle formasından uzun süre uzak kalan ve sahalara döndükten sonra son 5 karşılaşmada forma şansı bulamayan ve ilk defa bir La Liga maçında ilk 11'de sahaya çıkan Arda Güler, attığı golle başkent ekibine galibiyeti getirdi.
Türk yıldız, bu sezon La Liga'da 10 Mart'taki Celta Vigo maçından sonra Real Madrid formasıyla ikinci golünü Real Sociedad'a attı.
CARLO ANCELOTTI İDDİALARI YALANLAMIŞTI
İtalyan Teknik Direktör Carlo Ancelotti, Arda Güler'in gelecek sezon başka takıma kiralık gönderileceğine dair İspanyol basınında çıkan haberleri yalanlayarak Türk futbolcunun takımda kalacağını kaydetti.
Carlo Ancelotti, Arda Güler ile ilgili gelen sorulara "Hepsinin iyi oynadığına inanıyorum. Arda, Fran Garcia ve diğerleri. Sahada iyi bir oyun ve bağlılık ortaya koydular. Arda bir gol attı ve gelecekte bizim için çok önemli bir futbolcu olacak. Arda gelecek yıl bizimle burada kalacak. Arda'nın olağanüstü bir yeteneği var. Çok iyi çalıştı. Daha önceden de ilk 11'de oynayabilirdi çünkü çok iyi antrenmanlar yapıyor ama çok genç ve yavaş yavaş baş aktör olarak sahneye çıkacaktır." yanıtını verdi.
YENİ İDDİALAR GELMEYE DEVAM EDİYOR
Ancelotti'nin Arda Güler'in önümüzdeki sezonda da Real Madrid'de devam edeceğini açıklamasına rağmen İspanyol basınından yeni iddialar gelmeye devam etti.
PREMIER LİG EKİBİ İLGİLENİYOR
Carlo Ancelotti'nin takımda kalacağını açıkladığı Arda Güler için bir transfer iddiası daha ortaya atıldı.
DEV BONSERVİS ÜCRETİ
Defansa Central'da yer alan habere göre İngiltere Premier Lig takımlarından Newcastle United, Türk futbolcuya 50 milyon Euro'ya kadar bonservis ücreti ödemeye hazır. Haberde, Real Madrid'in transfer planlamasında Arda Güler'in de adından söz edilebileceği yazıldı.
Fenerbahçe'nin de sonraki satıştan pay alma hakkı bulunuyor.