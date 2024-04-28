Gaziantep maçı öncesi Trabzonspor’un teknik adamı Abdullah Avcı’dan motivasyon konuşması: Kazanıp rahatlayalım

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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın bugünkü Gaziantep FK maçı öncesi oyuncuları ile bir toplantı yaptığı öğrenildi.

Deneyimli teknik adamın, "Biz kazanalım ve rahatlayalım. Tek düşüncemiz bu olmalı ve bu yüzden oyun planına bağlı kalmaya devam etmemiz gerekiyor.