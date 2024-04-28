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Gaziantep maçı öncesi Trabzonspor'un teknik adamı Abdullah Avcı'dan motivasyon konuşması: Kazanıp rahatlayalım

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı Gaziantep FK maçı öncesi oyuncularıyla toplantı yaptı. Oyuncularına üçüncülük hedefi için sonuna kadar gitmeleri gerektiğini anlatan Avcı, ”Biz kazanalım ve rahatlayalım. Tek düşüncemiz bu olmalı” dedi.

Yunus Emre Sel Yunus Emre Sel takvim.com.tr
Giriş Tarihi 28 Nisan 2024, 06:59 Güncelleme 28 Nisan 2024, 06:59
Gaziantep maçı öncesi Trabzonspor’un teknik adamı Abdullah Avcı’dan motivasyon konuşması: Kazanıp rahatlayalım

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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın bugünkü Gaziantep FK maçı öncesi oyuncuları ile bir toplantı yaptığı öğrenildi.

Deneyimli teknik adamın, "Biz kazanalım ve rahatlayalım. Tek düşüncemiz bu olmalı ve bu yüzden oyun planına bağlı kalmaya devam etmemiz gerekiyor.

Kalan haftalarda üçüncülük hedefimize ve kupaya bu kadar yakınken sonuna kadar gitmemiz gerekiyor" sözleriyle oyuncularını motive ettiği öğrenildi.

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