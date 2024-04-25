10 kişi kalmak işimize geldi!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ilk yarıdaki oyunu beğenmediğini söyledi. 10 kişi daha iyi oynadıklarını belirten Avcı, "Deneyimli bir takımla oynadık. Top rakipteyken sorunlu olan bir takım, biz de öyleyiz. İki maç sonra final oynayacak bir takım maça böyle başlamaz. İlk 25 dakika kötüydük. 40. saniyede gol yiyorduk neredeyse. 1-0 öne geçtik ama 3-1 yenik duruma da düşebilirdik. 11'e-10 kalmamız oyuncuları kendine getirdi. Değerli bir galibiyet aldık. Final için adım attık" dedi.

STOPER STEFANO DENSWIL EN KRİTİK GOLÜNÜ ATTI

Üç sezondur Trabzon'da top koşturan Stefano Denswil, Bordo-Mavili formayla 83. maçında 3. kez fileleri sarstı. Ligde geçen sezon ilk maçta İstanbul'a, bu sezon ise yine açılış karşılaşmasında Antalya'ya gol atan Denswil kupada ise ilk kez fileleri sarstı. Surinamlı futbolcu, kupanın yarı final maçında çok kritik bir gol attı.



DOĞAN PLAKET VERDİ

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Türk Telekom eSüper Lig'de şampiyon olan Trabzonspor'un E-spor Takımı'na plaket verdi. Törene takım kaptanı Mert Altıntop, ikinci oyuncu Arda Elbir ve E-spor Menajeri İbrahim Bahar katıldı.