Ziraat Türkiye Kupası’nda Fırtına zamanı! İşte Trabzonspor’un Fatih Karagümrük maçı 11’i

Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde konuk edeceği Fatih Karagümrük karşısına yüksek motivasyon ile çıkmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı bu maç öncesi oyuncularına bir konuşma yaparak, "Sezonu kupa ile tamamlamaya sadece 3 adım uzaktayız. Ve bu sadece bizim mücadelemiz ile alakalı. Biz kazanırsak, iyi oynarsak o kupa bizim" ifadelerini kullandı. Karagümrük karşısında sakatlığı bulunan Hüseyin Türkmen'in yanı sıra sakatlıkları nedeniyle oynayıp oynayamayacakları maç günü belli olacak olan Trezeguet ve Fountas'ı da kullanmama ihtimali olan tecrübeli teknik adam, hücum oyuncularının artan form grafiğine çok güveniyor.