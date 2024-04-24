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Ziraat Türkiye Kupası'nda Fırtına zamanı! İşte Trabzonspor'un Fatih Karagümrük maçı 11'i

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor ile Karagümrük saat 20.30'da Papara Park'ta karşılaşacak. Fırtına, kazanarak final yolunda avantaj elde etmeyi hedefliyor. İşte Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı öncesi bilinmesi gerekenler ve muhtemel 11'ler...

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Giriş Tarihi 24 Nisan 2024, 13:18 Güncelleme 24 Nisan 2024, 14:01
Ziraat Türkiye Kupası’nda Fırtına zamanı! İşte Trabzonspor’un Fatih Karagümrük maçı 11’i

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Süper Lig'de Kayserispor'u yenerek üçüncülük koltuğunu sağlama alan Trabzonspor, bu kez Ziraat Türkiye Kupası'nda sahne alıyor.

Ziraat Türkiye Kupası’nda Fırtına zamanı! İşte Trabzonspor’un Fatih Karagümrük maçı 11’i

Bordo-mavililer, yarı final ilk maçında bugün Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

Kupada Fırtına zamanı!

Papara Park'ta saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ve Süleyman Özay yapacak.

Ziraat Türkiye Kupası’nda Fırtına zamanı! İşte Trabzonspor’un Fatih Karagümrük maçı 11’i

Fırtına'nın rövanş öncesi avantaj elde etmek istediği karşılaşma A Spor'dan ekrana gelecek.

Ziraat Türkiye Kupası’nda Fırtına zamanı! İşte Trabzonspor’un Fatih Karagümrük maçı 11’i

BAŞAKŞEHİR'İ ELEDİ

Bordo-mavili ekip, kupada bu sezon beşinci maçına çıkacak. Organizasyona 4. turdan başlayan Abdullah Avcı'nın öğrencileri, ilk olarak Çorum FK'yı 3-1'le geçti. Trabzonspor, 5. turda ise Manisa FK'yı yine aynı skorla eledi.

Ziraat Türkiye Kupası’nda Fırtına zamanı! İşte Trabzonspor’un Fatih Karagümrük maçı 11’i

Son 16 turunda Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-1 mağlup eden Karadeniz ekibi, çeyrek finalde de evinde Başakşehir'i 1-0 yenerek yarı finalde Fatih Karagümrük ile rakip oldu. Fırtına bugün de yoluna kazanarak devam etmek istiyor.

Ziraat Türkiye Kupası’nda Fırtına zamanı! İşte Trabzonspor’un Fatih Karagümrük maçı 11’i

HEDEF 10. ZAFER

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda daha önce 9 kez mutlu sona ulaştı. Karadeniz temsilcisi, Türkiye Kupası'nı ilk olarak 1976-1977 sezonunda kazandı. Bordo-mavililer, 1977-78, 1983- 84, 1991-92, 1994-95, 2002-03, 2003-04, 2009-10 ve son olarak 2019-20 sezonunda kupa sevinci yaşadı. Fırtına bugün kupadaki 4 yıllık özlemi sonlandırmak için dev bir adım atmayı planlıyor.

Ziraat Türkiye Kupası’nda Fırtına zamanı! İşte Trabzonspor’un Fatih Karagümrük maçı 11’i

19 YIL SONRA İLK

Karadeniz ekibi ile Karagümrük Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. kez birbirine rakip olacak. 21 Aralık 2005'te karşılaşan iki takım, tam 19 yıl sonra kupada sahaya çıkacak. 2005'te Vefa Stadı'ndaki mücadeleyi Trabzonspor 2-1 kazanmıştı. Bordomavili ekibin golleri Mehmet Yılmaz ve Fatih Tekke'den gelirken; Karagümrük'ün tek sayısını Haydar Özdemir kaydetmişti

Ziraat Türkiye Kupası’nda Fırtına zamanı! İşte Trabzonspor’un Fatih Karagümrük maçı 11’i

YENİLGİSİ YOK

Fırtına ile Fatih Karagümrük'ün rekabetine göz atıldığında bordo-mavili takımın üstünlüğü dikkat çekiyor. Trabzonspor, Karagümrük'ü ağırladığı 6 mücadelenin 5'ini kazandı, 1'inde ise berabere kaldı. İki takım toplam 13 kez karşı karşıya gelirken; bordo mavililer 9 galibiyetle büyük üstünlük kurdu. 3 beraberlik yaşayan Fırtına, Karagümrük'e sadece 1 kez mağlup oldu.

Ziraat Türkiye Kupası’nda Fırtına zamanı! İşte Trabzonspor’un Fatih Karagümrük maçı 11’i

Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde konuk edeceği Fatih Karagümrük karşısına yüksek motivasyon ile çıkmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı bu maç öncesi oyuncularına bir konuşma yaparak, "Sezonu kupa ile tamamlamaya sadece 3 adım uzaktayız. Ve bu sadece bizim mücadelemiz ile alakalı. Biz kazanırsak, iyi oynarsak o kupa bizim" ifadelerini kullandı. Karagümrük karşısında sakatlığı bulunan Hüseyin Türkmen'in yanı sıra sakatlıkları nedeniyle oynayıp oynayamayacakları maç günü belli olacak olan Trezeguet ve Fountas'ı da kullanmama ihtimali olan tecrübeli teknik adam, hücum oyuncularının artan form grafiğine çok güveniyor.

Ziraat Türkiye Kupası’nda Fırtına zamanı! İşte Trabzonspor’un Fatih Karagümrük maçı 11’i

TRABZONSPOR - KARAGÜMRÜK MUHTEMEL 11'LER:

Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Umut, Bardhi, Visca, Pepe, Enis

Karagümrük: Sirigu, Biraschi, Koray, Ceccherini, Levent, Rohden, Bertolacci, Can, Mendes, Eysseric, Güven

Ziraat Türkiye Kupası’nda Fırtına zamanı! İşte Trabzonspor’un Fatih Karagümrük maçı 11’i

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