FIBA Erkekler Avrupa Kupası Finalinde şampiyonluk 1 puanla kaçtı! Bahçeşehir Koleji: 105 - Niners Chemnitz: 95 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İlk maçta rakibine 11 sayı farkla 85-74 mağlup olan Bahçeşehir Koleji, rövanş mücadelesinde istediği skoru edemedi ve FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda sezonu ikinci sırada tamamladı.

Karşılaşma karşılıklı basketlerle başlarken Alman ekibinde Krubally ve Uguak ilk bölümde öne çıkan isimler oldu. Bahçeşehir Koleji'nde ilk 5 dakikalık bölümde her oyuncu skor üretirken, bu bölüm Niners Chemnitz'in 13-12'lik üstünlüğüyle geçildi. Çeyreğin kalan süresinde iki ekip de eşit sayıda sayı bulurken, bu periyot 19-18 konuk takımın üstünlüğüyle sonuçlandı.

Çekişmeli geçen ikinci periyotta 23-23 eşitliğin ardından Bahçeşehir Koleji, Cavanaugh ve Egehan Arna'nın üst üste 3 sayılık basketleriyle 33-27 öne geçti. Mola dönüşünde alan savunmasına geçen Bahçeşehir Koleji, pota altında etkili bir görüntü çizerken, hücumda da isabetli atışlar bularak, çeyreğin bitimine 2 dakika kala farkı 15 sayıya çıkardı: 49-34. Bahçeşehir Koleji, kalan sürede farkı daha da artırarak ilk devreyi 55-38 önde tamamladı.

Müsabakanın ikinci yarısına hızlı başlayan Alman ekibi, 8-0'lık seriyle farkı 9 sayıya indirdi: 55-46. Pota altında ve hücumda etkili görüntüsünü sürdüren Niners Chemnitz, faul atışından bulduğu 1 sayıyla 3. periyot sonunda 67-67 beraberliği yakaladı.