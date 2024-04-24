FIBA Erkekler Avrupa Kupası Finalinde şampiyonluk 1 puanla kaçtı! Bahçeşehir Koleji: 105 - Niners Chemnitz: 95 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Uzatma dakikalarında alan savunmasında başarılı olan Bahçeşehir Koleji, Scrubb'un sayılarıyla farkı 14 sayıya yükseltti: 102-88. Kajami-Keane'in basketleriyle farkı yeniden indiren Niners Chemnitz, bitime 50 saniye kala skoru 103-95'e getirdi. Scrubb'un sayısıyla fark 10 sayıya çıkarken, son atıştan faydalanamayan Bahçeşehir Koleji, karşılaşmayı 105-95 kazansa da ilk maçta aldığı 11 sayılık yenilgi sebebiyle FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda ikinci oldu.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleyi Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Başkan Vekili Ömer Onan, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan da takip etti.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Luis Castillo (İspanya), Nicolas Maestre (Fransa), Martin Horozov (Bulgaristan)
Bahçeşehir Koleji: Bouteille 7, Boutsiele 24, Scrubb 12, Cavanaugh 15, Taylor 20, Muhammed Baygül, Berkay Candan 3, Kell 21, Egehan Arna 3
Niners Chemnitz: Garrett 8, Krubally 12, Lansdowne 10, Lockhart 4, Uguak 8, Kajami-Keane 29, Richter 7, Van Beck 10, Yebo 3, Ongwae 4
1. Periyot: 18-19
Devre: 55-38
3. Periyot: 67-67
Normal Süre: 95-84
5 faulle oyundan çıkanlar: 33.13 Yebo, 33.32 Richter, 38.52 Krubally, 41.43 Garrett (Niners Chemnitz)