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Avrupa’nın en iyisi: Okan Buruk başarılı performansıyla üst düzey hocaları solladı

Okan Buruk, Avrupa’nın 10 büyük liginde 1 sezondan fazla takım çalıştıran faal teknik adamlar arasında 2.41 puan ortalaması ile Ancelotti, Guardiola, Klopp gibi isimleri geride bırakarak Avrupa’nın zirvesinde yer aldı.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Giriş Tarihi 24 Nisan 2024, 07:01 Güncelleme 24 Nisan 2024, 07:01
Avrupa’nın en iyisi: Okan Buruk başarılı performansıyla üst düzey hocaları solladı

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Galatasaray'da üst üste ikinci şampiyonluğunu hedefleyen Okan Buruk başarılı performansıyla da istatistikleri alt üst ediyor.

Başarılı çalıştırıcı, Avrupa'nın 10 büyük liginde 1 sezondan fazla takım çalıştıran aktif teknik direktörler arasında yakaladığı 2.41'lik puan ortalaması ile Guardiola, Ancelotti, Klopp, Schimidt, Simeone (1.94) ve Arteta (1.99) ve Xabi Alonso (2.22) gibi teknik adamları geride bırakarak zirvede yer aldı.

Deneyimli çalıştırıcıyı 2.34'lük puan ortalaması ile Manchester City'nin İspanyol teknik adamı Pep Guardiola takip ederken, listesinin 3. sırasında ise 2.30'luk ortalama ile Benfica'nın Alman hocası Roger Schmidt bulunuyor.

Listenin 4. basamağında Porto'nun Portekizli çalıştırıcısı Sergio Conceiçao (2.29) yer alırken 5. sırada ise 2.27'lik ortalama ile Real Madrid'in İtalyan antrenörü Carlo Ancelotti var.

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