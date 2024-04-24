Avrupa’nın en iyisi: Okan Buruk başarılı performansıyla üst düzey hocaları solladı

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Galatasaray'da üst üste ikinci şampiyonluğunu hedefleyen Okan Buruk başarılı performansıyla da istatistikleri alt üst ediyor.

Başarılı çalıştırıcı, Avrupa'nın 10 büyük liginde 1 sezondan fazla takım çalıştıran aktif teknik direktörler arasında yakaladığı 2.41'lik puan ortalaması ile Guardiola, Ancelotti, Klopp, Schimidt, Simeone (1.94) ve Arteta (1.99) ve Xabi Alonso (2.22) gibi teknik adamları geride bırakarak zirvede yer aldı.