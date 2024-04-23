Beşiktaş’ta Ankaragücü maçı öncesi 11’de değişiklik!

Fernando Santos ile yolların ayrılmasının ardından siyah-beyazlılar, Serdar Topraktepe yönetiminde yoluna devam ediyor.
Fernando Santos ile yolların ayrılmasının ardından siyah-beyazlılar, Serdar Topraktepe yönetiminde yoluna devam ediyor.
Trendyol Süper Lig'de Ankaragücü karşısında 2-0 kazanan Beşiktaş, bu başarısını kupada da tekrar etmek istiyor.
Dolmabahçe'de oynanacak rövanş mücadelesi öncesinde avantaj yakalamak isteyen Beşiktaş'ta kritik mücadelede gözler Muci, Ghezzal, Rashica gibi oyuncularda olacak.
Türkiye Kupası serüvenine 5. turda başlayan siyah-beyazlılar, Eyüpspor, Antalyaspor, Konyaspor gibi rakipleri geride bırakarak adını yarı finale yazdırdı.
Beşiktaş, Ankaragücü eşleşmesini geçmesi durumunda Trabzonspor - Fatih Karagümrük eşleşmesinin galibiyetle final oynayacak.
Önümüzdeki sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmek isteyen Beşiktaş için kupa maçı ayrı bir önem taşıyor.
BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ
Beşiktaş'ta kritik mücadele öncesinde Serkan Emrecan Terzi ile tedavi ve adaptasyon süreçleri devam eden Onur Bulut, Semih Kılıçsoy, Bakhtiyor Zaynutdinov ve Tayfur Bingöl kadroya alınmadı.
Sakatlıkları geçen Mert Günok, Omar Colley, Salih Uçan ve Arthur Masuaku da kamp kadrosuna dahil edildi. Serdar Topraktepe'nin sahaya sürmesi beklenen muhtemel 11'i şu şekilde;
Beşiktaş: Ersin, Svensson, Worrall, Necip, Umut, Gedson, Al-Musrati, Muci, Ghezzal, Rashica, Muleka.