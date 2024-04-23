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Beşiktaş'ta Ankaragücü maçı öncesi 11'de değişiklik!

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı Ankaragücü - Beşiktaş karşılaşmasıyla başlıyor. Türkiye Kupası'nda finale kalmak isteyen siyah-beyazlılar, Ankaragücü ile oynayacağı ilk karşılaşmada avantajı yakalamak için sahaya çıkıyor. Serdar Topraktepe zorlu karşılaşma öncesi 11'ini de belirledi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 23 Nisan 2024, 16:05 Güncelleme 23 Nisan 2024, 16:07
Beşiktaş’ta Ankaragücü maçı öncesi 11’de değişiklik!

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Fernando Santos ile yolların ayrılmasının ardından siyah-beyazlılar, Serdar Topraktepe yönetiminde yoluna devam ediyor.

Beşiktaş’ta Ankaragücü maçı öncesi 11’de değişiklik!

Trendyol Süper Lig'de Ankaragücü karşısında 2-0 kazanan Beşiktaş, bu başarısını kupada da tekrar etmek istiyor.

Beşiktaş’ta Ankaragücü maçı öncesi 11’de değişiklik!

Dolmabahçe'de oynanacak rövanş mücadelesi öncesinde avantaj yakalamak isteyen Beşiktaş'ta kritik mücadelede gözler Muci, Ghezzal, Rashica gibi oyuncularda olacak.

Beşiktaş’ta Ankaragücü maçı öncesi 11’de değişiklik!

Türkiye Kupası serüvenine 5. turda başlayan siyah-beyazlılar, Eyüpspor, Antalyaspor, Konyaspor gibi rakipleri geride bırakarak adını yarı finale yazdırdı.

Beşiktaş’ta Ankaragücü maçı öncesi 11’de değişiklik!

Beşiktaş, Ankaragücü eşleşmesini geçmesi durumunda Trabzonspor - Fatih Karagümrük eşleşmesinin galibiyetle final oynayacak.

Beşiktaş’ta Ankaragücü maçı öncesi 11’de değişiklik!

Önümüzdeki sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmek isteyen Beşiktaş için kupa maçı ayrı bir önem taşıyor.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı!

Beşiktaş’ta Ankaragücü maçı öncesi 11’de değişiklik!

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ

Beşiktaş'ta kritik mücadele öncesinde Serkan Emrecan Terzi ile tedavi ve adaptasyon süreçleri devam eden Onur Bulut, Semih Kılıçsoy, Bakhtiyor Zaynutdinov ve Tayfur Bingöl kadroya alınmadı.

Beşiktaş’ta Ankaragücü maçı öncesi 11’de değişiklik!

Sakatlıkları geçen Mert Günok, Omar Colley, Salih Uçan ve Arthur Masuaku da kamp kadrosuna dahil edildi. Serdar Topraktepe'nin sahaya sürmesi beklenen muhtemel 11'i şu şekilde;

Beşiktaş’ta Ankaragücü maçı öncesi 11’de değişiklik!

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Worrall, Necip, Umut, Gedson, Al-Musrati, Muci, Ghezzal, Rashica, Muleka.

Beşiktaş’ta Ankaragücü maçı öncesi 11’de değişiklik!

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