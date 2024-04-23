Beşiktaş’ta Ankaragücü maçı öncesi 11’de değişiklik!

Önümüzdeki sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmek isteyen Beşiktaş için kupa maçı ayrı bir önem taşıyor.

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ



Beşiktaş'ta kritik mücadele öncesinde Serkan Emrecan Terzi ile tedavi ve adaptasyon süreçleri devam eden Onur Bulut, Semih Kılıçsoy, Bakhtiyor Zaynutdinov ve Tayfur Bingöl kadroya alınmadı.



