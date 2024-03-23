Avusturya maçında sakatlanan Rıdvan Yılmaz, A Milli Futbol Takımı’nın aday kadrosundan çıkarıldı

2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında 26 Mart Salı günü Avusturya ile özel maçta karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda Rıdvan Yılmaz, aday kadrodan çıkarıldı.
2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında 26 Mart Salı günü Avusturya ile özel maçta karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda Rıdvan Yılmaz, aday kadrodan çıkarıldı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, millilerin Macaristan ile oynadığı hazırlık müsabakasında sol üst uyluk adalesinden sakatlanan 22 yaşındaki sol kanat oyuncusunun aday kadrodan çıkarıldığı belirtildi.