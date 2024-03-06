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Şimdi parayı koyacak yer bulamıyor: Futbolu bıraktı hayatının işini buldu!

Futbol sahalarındaki yeteneğiyle milyonları büyüleyen Lukas Podolski, futbolculuk kariyerinin ardından iş dünyasında da adından söz ettirmeye başladı. Almanya'da kurduğu döner zinciriyle büyük bir başarı yakalayan Podolski, futbolun yıldızından iş dünyasının imparatoruna dönüşen bir başarı hikayesine imza attı.

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Giriş Tarihi 07 Mart 2024, 11:10 Güncelleme 07 Mart 2024, 11:10
Şimdi parayı koyacak yer bulamıyor: Futbolu bıraktı hayatının işini buldu!

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Podolski, futbolculuk yıllarında Köln şehrinde döner yemeyi çok seviyordu. Kendi damak zevkine uygun döner bulamadığı için 2010 yılında "Mangal Döner" adında ilk döner restoranını açtı. Bu restoranda sunulan lezzetli dönerler ve Podolski'nin popülerliği sayesinde restoran kısa sürede büyük ilgi gördü. Eski Galatasaray ve Antalyaspor oyuncusu olan Podolski futbolun yanı sıra girişimcilik alanında da kendini kanıtladı. Almanya'da açtığı 30'a yakın dönerci şubesi ile büyük bir ticari başarı elde etti. Bu başarı Podolski'nin toplam servetini önemli ölçüde artırdı.

HAYATININ İŞİNİ BULDU

38 yaşındaki Lukas Podolski, futbol kariyerini Polonya'nın Gornik Zabrze takımında sürdürürken Almanya'da döner zinciri kurarak yeni bir başarı hikayesi yazdı.

Açtığı şubelerle Almanya'nın dört bir yanında döner sevenlere hizmet veren Podolski, girişimcilikte de adından söz ettirmeyi başardı.

SERVETİ GÖZ KAMAŞTIRIYOR

Lukas Podolski'nin döner zinciriyle elde ettiği başarı toplam servetinin 210 milyon euroya ulaşmasını sağladı.

Bu rakamın içinde Podolski'nin futbolculuk kariyerinden kazandığı gelirler de bulunuyor.

Arsenal'da oynadığı dönemde haftalık 100 bin sterlin maaş alan Podolski iş hayatındaki başarılarıyla da dikkat çekiyor.

Lukas Podolski'nin futbolculuk kariyerindeki başarılarını iş dünyasına da taşıması, onun sadece sahada değil, iş hayatında da önemli bir figür olduğunu gösteriyor.

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