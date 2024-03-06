Şimdi parayı koyacak yer bulamıyor: Futbolu bıraktı hayatının işini buldu!

Podolski, futbolculuk yıllarında Köln şehrinde döner yemeyi çok seviyordu. Kendi damak zevkine uygun döner bulamadığı için 2010 yılında "Mangal Döner" adında ilk döner restoranını açtı. Bu restoranda sunulan lezzetli dönerler ve Podolski'nin popülerliği sayesinde restoran kısa sürede büyük ilgi gördü. Eski Galatasaray ve Antalyaspor oyuncusu olan Podolski futbolun yanı sıra girişimcilik alanında da kendini kanıtladı. Almanya'da açtığı 30'a yakın dönerci şubesi ile büyük bir ticari başarı elde etti. Bu başarı Podolski'nin toplam servetini önemli ölçüde artırdı.