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Beşiktaş - Galatasaray derbi maçı saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş - Galatasaray derbisi muhtemel 11'ler açıklandı mı? Son puan durumu

Süper Lig'in heyecan dolu atmosferi, zirve mücadelesiyle doruk noktasına ulaşıyor. Bu hafta, Fenerbahçe'nin kazandığı bir haftadan sonra Galatasaray için puan kaybı olmamalı. Deplasmanda galibiyet arayışında olan Galatasaray, üç puanı alarak liderlik yolunda adım atmak istiyor. Diğer tarafta ise Fernando Santos'un liderliğindeki Beşiktaş, galibiyet serisini sürdürerek çıkışını devam ettirmek niyetinde.

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Giriş Tarihi 03 Mart 2024, 11:00 Güncelleme 03 Mart 2024, 11:00
Beşiktaş - Galatasaray derbi maçı saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş - Galatasaray derbisi muhtemel 11’ler açıklandı mı? Son puan durumu

Süper Lig'in 28. haftasında heyecan dorukta! Lider Galatasaray, ağırlıklı bir maçta Beşiktaş'ı karşılayacak. İki devin kıyasıya mücadelesi, futbolseverlere unutulmaz anlar yaşatacak. Beşiktaş'ın Tüpraş Stadı'nda ev sahipliği yapacağı bu dev karşılaşma, 3 Mart Pazar günü saat 19:00'da başlayacak. Heyecan dolu anları canlı olarak izlemek isteyenler, beIN Sports 1 ekranlarına kilitlenecekler.

Muhtemel 11'ler:

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos'un sahaya süreceği kadroda, Mert, Onur, Necip, Colley, Masuaku, Salih, Al Musrati, Rashica, Muci, Cenk ve Semih yer alacak.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un tercih edeceği kadroda ise Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Icardi forma giyecek.

Takımların Son Durumu:

Beşiktaş, Fernando Santos yönetiminde çıkış arıyor. Geride kalan 27 haftada 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldılar. Rakip fileleri 39 kez havalandıran siyah beyazlılar, kalesinde 31 gol gördü. Haftaya 46 puanla 4. sırada giren Beşiktaş, derbide güçlü bir performans sergilemeye hazırlanıyor.

Galatasaray ise bu sezon adeta fırtına gibi esiyor. Oynadığı 27 karşılaşmada 23 galibiyet, 3 beraberlik ve sadece 1 mağlubiyet aldılar. Rakip fileleri 57 kez havalandıran sarı kırmızılılar, kalesinde sadece 15 gol gördü. Ligin en az gol yiyen takımı olmalarının yanı sıra haftaya lider olarak girdiler.

Eksikler ve Sarı Kart Cezaları:

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Tayfur Bingöl'ün yanı sıra Gedson Fernandes ve Bakhtiyor Zaynutdinov, sarı kart cezaları nedeniyle forma giyemeyecekler. Salih Uçan'ın durumu ise maç günü belli olacak.

Galatasaray'da ise Hakim Ziyech'in yanı sıra yeni transfer Serge Aurier'in durumu belirsiz. Ayrıca Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Kerem Aktürkoğlu ve Sergio Oliveira, sarı kart ceza sınırında bulunuyorlar.

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