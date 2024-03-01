GALATASARAY HABERLERİ | Kerem Aktürkoğlu trafikte tartışma yaşadı! İşte o anlar...





Amatör kameraya yansıyan görüntüde şahsın Kerem Aktürkoğlu'na "Sen milli takım oyuncususun" dediği duyuldu. Kerem Aktürkoğlu ise şahsın sözlerine "Öyleyim öyleyim" cevabını verdi.



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Galatasaray'dan yapılan bilgilendirmede, Kerem Aktürkoğlu'nun aracı yolda ilerlerken trafikte başka bir araçtaki kişilerle tartışma yaşandığı konunun taraftarlarla bir ilgisi olmadığı belirtildi.