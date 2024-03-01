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GALATASARAY HABERLERİ | Kerem Aktürkoğlu trafikte tartışma yaşadı! İşte o anlar...

Ziraat Türkiye Kupası'nın favorilerinden olan Galatasaray, çeyrek final maçında sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Sarı kırmızılılar sahadan 2-0 mağlup ayrılarak kupaya veda etti. Maçın ardından ise şoke eden bir olay yaşandı. Kerem Aktürkoğlu, trafikte başka araçtaki kişilerle tartıştı. O tartışmanın görüntüleri amatör kameralara yansıdı. İşte o anlar...

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Giriş Tarihi 01 Mart 2024, 09:16 Güncelleme 01 Mart 2024, 09:37
GALATASARAY HABERLERİ | Kerem Aktürkoğlu trafikte tartışma yaşadı! İşte o anlar...

Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Fatih Karagümrük'e elendiği maç sonrası Kerem Aktürkoğlu trafikte tatsız bir olay yaşadı.



Maçın ardından aracıyla yola çıkan Kerem Aktürkoğlu trafikte bir kişiyle tartıştı.



Amatör kameraya yansıyan görüntüde şahsın Kerem Aktürkoğlu'na "Sen milli takım oyuncususun" dediği duyuldu. Kerem Aktürkoğlu ise şahsın sözlerine "Öyleyim öyleyim" cevabını verdi.


BİLGİLENDİRME GELDİ!

Galatasaray'dan yapılan bilgilendirmede, Kerem Aktürkoğlu'nun aracı yolda ilerlerken trafikte başka bir araçtaki kişilerle tartışma yaşandığı konunun taraftarlarla bir ilgisi olmadığı belirtildi.



Kerem Aktürkoğlu 2-0 mağlup oldukları Fatih Karagümrük maçına ilk 11'de başlamış ve 73 dakika sahada kalmıştı.



Bu sezon tüm kulvarlarda 42 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu 14 gol, 8 asistlik istatistik yakaladı.

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