Erman Toroğlu yorumladı! Penaltı kararı doğru mu?

Süper Lig'de heyecan 24.hafta maçlarıyla devam ediyor. Galatasaray deplasmanda Ankaragücü ile karşılaştı. Sarı kırmızlı ekip deplasmanda maçı 3-0 kazandı. Galatasaray 3.golünü penaltıdan buldu. Penaltı kararı doğru muydu? A Spor yorumcusu Erman Toroğlu pozisyonu değerlendirdi. İşte Toroğlu'nun sözleri…

''HAKEMİN KARARI DOĞRU''

Toroğlu pozizyon hakkında, ''Penaltı pozisyonundan önce Mertens'in yaptığı hareket faul fakat hakem avantaja bırakıyor. Ankaragücü oyuncusu rezalet bir pas atıyor, topu kaptırıyorlar ve devamında penaltı oluyor. Hakemin kararı doğru.'' yorumunda blundu.

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