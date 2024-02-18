Almanya Bundesliga'nın 22. haftasında Bayern Münih, deplasmanda Bochum ile karşı karşıya geldi. Mücadelede erken bir şekilde üstünlüğü yakalamasına rağmen Bayern, sahadan 3-2'lik sonuçla mağlup ayrıldı.

ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA BÜYÜK KAYIP

Bochum deplasmanında 14. dakikada Jamal Musiala ile öne geçen Bayern Münih, 38. dakikada Takuma Asano ve 44. dakikada Keven Schlotterbeck'in gollerine engel olamayarak 2-1 geri düştü. 77. dakikada Dayot Upamecano'nun ikinci sarı karttan kırmızı ile oyundan atıldığı pozisyon sonrası kullanılan penaltı vuruşunda Kevin Stöger, Bochum'u 3-1'lik üstünlüğe taşıdı. 87. dakikada Harry Kane'in attığı gol ise 3-2 ile maçın skorunu belirledi.

Bu sonuçla ev sahibi Bochum, 22 maç sonunda 25 puana yükselirken Bayern Münih ise 22 maç sonunda 50 puanda kaldı. Bayern, şampiyonluk yarışı verdiği 58 puanla lider Bayer Leverkusen'in 8 puan gerisinde ikinci sırada haftayı kapattı.

Bochum'un Japon oyuncusu Asano maçın yıldızlarındandı

9 YIL SONRA İLK

Bayer Leverkusen deplasmanında aldığı 3-0'lık yenilginin ardından Şampiyonlar Ligi'nde Lazio deplasmanında 1-0 mağlup olan Bayern Münih, Bochum deplasmanındaki 3-2'lik yenilgiyle birlikte üst üste 3 resmi maçını kaybetmiş oldu. Alman devi, böyle bir durumla 9 yıl sonra ilk kez karşı karşıya kaldı. 2 Mayıs 2015'te Leverkusen deplasmanında kaybeden Bayern Münih, 6 Mayıs'ta Barcelona deplasmanında mağlup olmuş ve 9 Mayıs'ta da iç sahada Augsburg'a yenilmişti.

Tuchel Bayern Münih'te tartışılmaya başlandı

THOMAS TUCHEL İÇİN TEHLİKE ÇANLARI

Bayern Münih'te yönetimin Bochum maçı sonrası Thomas Tuchel'in geleceğine ilişkin bir toplantı kararı aldığı belirtilmişti fakat Alman ekibinin patronu Jan-Christian Dreesen, Tuchel'e olan güveni bir kez daha yineledi. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Dreesen, "Çok kötü hissediyorum. Antrenör konusunda saldırganca açıklamaları doğru bulmuyorum. Bu, şu anda üzerinde durduğumuz bir konu değil" ifadelerini kullandı. Thomas Tuchel'in önümüzdeki hafta oynanacak maçta takımın başında olup olmayacağına ilişkin soruya, "Evet" yanıtı veren Dreesen, uyarıda da bulunmayı ihmal etmedi. Alman futbol adamı, "Sonraki maçlara konsantre olmalıyız. Genellikle bu sadakat yeminleri bir hafta sonra biter" dedi.

TUCHEL: BU SONUCU HAK ETMEDİK

Maç sonu Thomas Tuchel ise sahada adil bir sonucun ortaya çıkmadığını belirtti. Yaptığı açıklamada Tuchel, "Bugün bu sonucun adil olduğunu düşünmüyorum. Pek çok şey aleyhimize gelişti. 3,4 xG yakaladık. 4-5 tane çok net pozisyonumuz vardı. Çok fazla çaba harcamaktan vazgeçmedik. Bugün uzun süre sayıca eksik oynadık. Pek çok şey aleyhimize oldu. Hak etmedik" ifadelerini kullandı.