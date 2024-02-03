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Rize'de puanlar paylaşıldı

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasındaki Çaykur Rizespor-TÜMOSAN Konyaspor mücadelesi 0-0 tamamladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 03 Şubat 2024, 17:10 Güncelleme 03 Şubat 2024, 17:10
Rize’de puanlar paylaşıldı

Süper Lig'in 24'üncü haftasında Çaykur Rizespor, sahasında konuk ettiği Konyaspor ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşma sonrasında Çaykur Rizespor puanını 36'ya, Konyaspor da 22'ye yükselti.

13'üncü dakikada sağ kanattan gelişen ev sahibi ekibin atağında çizgiye kadar inen Benhur'un ortasında Dal Varesanovic'in vuruşunda top auta çıktı.

21'inci dakikada Louka Prip'in sağ kanattan verdiği pasla topla buluşan Cicaldau'nun şutunu kaleci Gökhan uzaklaştırdı.

25'inci dakikada Dal Varesanovic'in ceza alanı dışından ortasına Gaich kafa koydu; top üstten auta çıktı.

26'ncı dakikada ceza sahasının içerisinde oluşan karambolde uzaklaştırılmak istenen topla buluşan Benhur'un sert vuruşunda top auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

73'üncü dakikada sol kanattan atağa kalkan Konyaspor'da Alassane Ndao'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Cikalleshi'nin vuruşu az farkla auta gitti.

90+2'nci dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Gustavo'nun vuruşunda topu kaleci Slowik kornere çeldi.

Karşılaşma golsüz berabere tamamlandı.

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