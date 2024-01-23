Torreira müjdesi: Galatasaray ile sözleşme uzatacak

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, iç transferde önemli bir hamle yaptı. Yönetim, performansıyla taraftarların beğenisini kazanan Lucas Torreira yeni sözleşme konusunda el sıkıştı. 2026'ya kadar kontratı bulunan Torreira ile 2 yıllık yeni kontratı konusunda anlaşma sağlayan yönetimin 27 yaşındaki Uruguaylı oyuncuyu şu anda kazandığı ücret olan 2 milyon 750 bin Euro üzerinden 2 yıllık kontrata ikna ettiği bildirildi.