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Süper Lig'in yıldız ismi Aslan oluyor! Takımıyla görüşmeler başladı

Süper Lig'de 21 hafta sonunda 54 puanla lider Fenerbahçe'nin averajla gerisinde yer alan Galatasaray'da gündem transfer. Sarı kırmızlı ekip sol bek, 8 numara ve 10 numara bölgesi için transfer düşünüyor. Ancak Ziyech'in ayrılması durumunda sağ kanat için de transfer gündeme gelebilir.

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Giriş Tarihi 23 Ocak 2024, 18:08 Güncelleme 23 Ocak 2024, 18:08
Süper Lig’in yıldız ismi Aslan oluyor! Takımıyla görüşmeler başladı

Süper Lig'de 21 hafta sonunda 54 puanla lider Fenerbahçe'nin averajla gerisinde yer alan Galatasaray'da gündem transfer.

Süper Lig’in yıldız ismi Aslan oluyor! Takımıyla görüşmeler başladı

Sarı kırmızlı ekip sol bek, 8 numara ve 10 numara bölgesi için transfer düşünüyor.

Süper Lig’in yıldız ismi Aslan oluyor! Takımıyla görüşmeler başladı

Ancak Ziyech'in ayrılması durumunda sağ kanat için de transfer gündeme gelebilir.

Süper Lig’in yıldız ismi Aslan oluyor! Takımıyla görüşmeler başladı

Galatasaray bu bölge için yabancı isimler düşünsede yerli bir oyuncu da sarı kırmızılı ekibin gündemine gelebilir.

Süper Lig’in yıldız ismi Aslan oluyor! Takımıyla görüşmeler başladı

YUSUF SARI GÜNDEMDE

Hakim Ziyech'in ayrılması ihtimalinde bir kanat oyuncusu transfer etmek isteyen Galatasaray, Yusuf Sarı'yla ilgileniyor. Milli oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen sarı-kırmızılı ekip, Adana Demirspor yönetimiyle şimdiden girişimlere başladı.

Süper Lig’in yıldız ismi Aslan oluyor! Takımıyla görüşmeler başladı

ZİYECH'İN AYRILMA İHTİMALİ YARI YARIYA

Ziyech'in takımdan ayrılma ihtimali ise yarı yarıya olarak belirtildi.

Süper Lig’in yıldız ismi Aslan oluyor! Takımıyla görüşmeler başladı

11 GOLE DİREKT KATKI YAPTI

Bu sezon Adana Demirspor formasıyla toplamda 22 resmi maçta görev yapan Yusuf Sarı, 2 gol ve 9 asistle oynuyor.

Süper Lig’in yıldız ismi Aslan oluyor! Takımıyla görüşmeler başladı

SÖZLEŞESİ SEZON SONU BİTECEK

Piyasa değeri 6.5 milyon Euro olan Yusuf Sarı'nın sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

Süper Lig’in yıldız ismi Aslan oluyor! Takımıyla görüşmeler başladı
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