Süper Lig’in yıldız ismi Aslan oluyor! Takımıyla görüşmeler başladı

Süper Lig'de 21 hafta sonunda 54 puanla lider Fenerbahçe'nin averajla gerisinde yer alan Galatasaray'da gündem transfer.
Süper Lig'de 21 hafta sonunda 54 puanla lider Fenerbahçe'nin averajla gerisinde yer alan Galatasaray'da gündem transfer.
Sarı kırmızlı ekip sol bek, 8 numara ve 10 numara bölgesi için transfer düşünüyor.
Ancak Ziyech'in ayrılması durumunda sağ kanat için de transfer gündeme gelebilir.
Galatasaray bu bölge için yabancı isimler düşünsede yerli bir oyuncu da sarı kırmızılı ekibin gündemine gelebilir.
YUSUF SARI GÜNDEMDE
Hakim Ziyech'in ayrılması ihtimalinde bir kanat oyuncusu transfer etmek isteyen Galatasaray, Yusuf Sarı'yla ilgileniyor. Milli oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen sarı-kırmızılı ekip, Adana Demirspor yönetimiyle şimdiden girişimlere başladı.
ZİYECH'İN AYRILMA İHTİMALİ YARI YARIYA
Ziyech'in takımdan ayrılma ihtimali ise yarı yarıya olarak belirtildi.
11 GOLE DİREKT KATKI YAPTI
Bu sezon Adana Demirspor formasıyla toplamda 22 resmi maçta görev yapan Yusuf Sarı, 2 gol ve 9 asistle oynuyor.
SÖZLEŞESİ SEZON SONU BİTECEK
Piyasa değeri 6.5 milyon Euro olan Yusuf Sarı'nın sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.