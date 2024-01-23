Trendyol Süper Lig'in 22. hafta karşılaşmasında Atakaş Hatayspor ile Corendon Alanyaspor kozlarını paylaştı. Mücadele iki takımın da karşılıklı golleriyle 1-1 beraberlikle sona erdi.

Hatayspor'un golünü 5. dakikada Rigoberto Rivas kaydederken; Alanyaspor bu gole 89'da Oğuz Aydın'la (p) karşılık verdi.

Bu sonucun ardından Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı ve 22 puana yükseldi. Alanyaspor ise 26 puana ulaştı.

Ligin 23. haftasında Hatayspor deplasmanda Yukatel Adana Demirspor'a konuk olacak. Alanyaspor ise sahasında Siltaş Yapı Pendikspor'u ağırlayacak