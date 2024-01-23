SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Mersin'de kazanan çıkmadı! Son dakika penaltısı skoru belirledi

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Atakaş Hatayspor ile Corendon Alanyaspor, Rivas ve Oğuz Yılmaz'ın karşılıklı golleriyle 1-1 berabere kaldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 23 Ocak 2024, 19:00 Güncelleme 23 Ocak 2024, 19:00
Mersin’de kazanan çıkmadı! Son dakika penaltısı skoru belirledi

Trendyol Süper Lig'in 22. hafta karşılaşmasında Atakaş Hatayspor ile Corendon Alanyaspor kozlarını paylaştı. Mücadele iki takımın da karşılıklı golleriyle 1-1 beraberlikle sona erdi.

Hatayspor'un golünü 5. dakikada Rigoberto Rivas kaydederken; Alanyaspor bu gole 89'da Oğuz Aydın'la (p) karşılık verdi.

Bu sonucun ardından Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı ve 22 puana yükseldi. Alanyaspor ise 26 puana ulaştı.

Ligin 23. haftasında Hatayspor deplasmanda Yukatel Adana Demirspor'a konuk olacak. Alanyaspor ise sahasında Siltaş Yapı Pendikspor'u ağırlayacak

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Son dakika: TBMM İsveç’in NATO üyeliğini görüşüyor
Bunu da yaptı! Kandil’le DEM tutan Özgür Özel bölücü ittifakı perdelemek için 15 Temmuz’a dil uzattı: Rezil sözler
Casper
SON DAKİKA