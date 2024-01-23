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Fenerbahçe'de transfere Fred ayarı!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de Fred şoku yaşanıyor. Kasığında yırtık oluşan Brezilyalı yıldızın en az 1 ay takımdan uzak kalacağı öğrenildi. Transfer çalışmalarını sürdüren sarı lacivertliler de Fred'in sakatlık durumuna göre plan değiştirdi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 23 Ocak 2024, 09:17 Güncelleme 23 Ocak 2024, 09:17
Fenerbahçe’de transfere Fred ayarı!

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de Fred şoku yaşanıyor.

Fenerbahçe’de transfere Fred ayarı!

Son olarak Yılport Samsunspor ile 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler beklenmedik bir kayıp yaşadı.

Fenerbahçe’de transfere Fred ayarı!

12. dakikada İrfan Can Kahveci'nin golüyle 1-0 öne geçen Kanarya, 62. dakikada Emre Kılınç'ın golüne engel olamadı.

Fenerbahçe’de transfere Fred ayarı!

Karşılaşmanın geri kalan anlarında gösterilen çaba sonuç vermedi ve Fenerbahçe yarışta kritik bir yara aldı.

Fenerbahçe’de transfere Fred ayarı!

Beraberliğin üzüntüsünü yaşayan Kanarya'ya Brezilyalı yıldız Fred'den de kötü haber geldi.

Fenerbahçe’de transfere Fred ayarı!

30 yaşındaki oyuncu, mücadelenin 85. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Fenerbahçe’de transfere Fred ayarı!

Yerini Rade Krunic'e bırakan Fred'in sağlık durumu belli oldu.

Fenerbahçe’de transfere Fred ayarı!

Fenerbahçe Kulübü resmi hesabından, yıldız oyuncunun son durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.

Fenerbahçe’de transfere Fred ayarı!

MR'ı çekilen Fred Rodrigues'in sağ bacak uyluk ön bölgesinde tendonda yırtık tespit edildiği belirtildi.

Fenerbahçe’de transfere Fred ayarı!

4-6 HAFTA YOK!

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Fred, 4-6 hafta sahalardan uzak kalacak.

Fenerbahçe’de transfere Fred ayarı!

Sarı-lacivertlilerde Brezilyalı oyuncunun sakatlığı teknik direktör İsmail Kartal'ı düşündürüyor.

Fenerbahçe’de transfere Fred ayarı!

Bir önceki sakatlığında kaçırdığı maçlar nedeniyle üst üste puan kayıpları yaşanmıştı.

Fenerbahçe’de transfere Fred ayarı!

Fred'in forma giydiği maçlarda ise galibiyet yüzdesi oldukça yüksek.

Fenerbahçe’de transfere Fred ayarı!

TRANSFER PLANLARI DEĞİŞTİ!

Fenerbahçe'de Fred'in sakatlanmasının ardından kadro planlamasında değişikliğe gidildi.

Fenerbahçe’de transfere Fred ayarı!

İSMAİL YÜKSEK'E İZİN YOK!

Fransa'dan Lyon ve Almanya'dan Stutgart'ın peşinde olduğu İsmail Yüksek hakkında yeni bir karar alındı.

Fenerbahçe’de transfere Fred ayarı!

Orta saha rotasyonunu Krunic ile güçlendiren Kanarya, o bölgede daralma yaşamak istemiyor.

Fenerbahçe’de transfere Fred ayarı!

Sarı-lacivertli yönetim, Fred'in sakatlığı sonrası İsmail Yüksek'e gelecek teklifleri değerlendirmeyi düşünmüyor.

Fenerbahçe’de transfere Fred ayarı!

Kış transfer döneminde kapıyı kapalı tutacak olan yönetim, teklif getiren kulüplere sezon sonunu işaret edecek.

Fenerbahçe’de transfere Fred ayarı!
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