Moder sürprizi: Galatasaray Polonyalı orta sahayı listesine aldı

Devre arası transfer dönemi için atağa kalkan Galatasaray , orta saha pozisyonuna bir takviye yapmak için kolları sıvadı. Cimbom'un İngiltere'de Brighton forması giyen Jakup Moder 'i listesine aldığı ortaya çıktı.

AYRILMAK İSTİYOR Bu sezon 8 karşılaşmada sadece 199 dakika süre alan 24 yaşındaki futbolcu, daha fazla forma alabileceği bir takıma gitmek istiyor. Moder'in sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde sona erecek. Merkez orta saha, ön libero ve 10 numara pozisyonlarında görev alan Moder, sağ ayağını etkin bir şekilde kullanıyor. Moder'in maçlarını canlı takip eden Galatasaray lı yetkililerin, Polonyalı yıldız için yakın zamanda resmi temaslara başlamayı planladığı gelen haberler arasında bulunuyor.

49 GOLE KATKI YAPTI

Lech Poznan formasıyla ortaya koyduğu performansla dikkatleri üstüne çeken ve Ada'nın yolunu tutan Moder, profesyonel kariyerinde şu ana kadar 229 mücadeleye çıktı. Bu maçlarda 26 gol atan Polonyalı orta saha, 23 kez de asist yaptı.

1.91 boyundaki futbolcu, Polonya Milli Takımı'nda da dikkat çeken isimlerden biri durumunda. Milli Takım kariyerinde 20 maçta görev alan Cimbom'un yeni gözdesi, 2 gollük katkı sundu. Jakup Moder, saha içindeki mücadeleci yapısı ve başarılı çevre kontrolüyle de bilinen futbolculardan biri.

BEDELİ 10 MİLYON EURO

Güncel verilere göre; şu anda 10 milyon Euro değeri bulunan Jakup Moder, 2022 yılında büyük çıkış yapmıştı. Moder, 12 milyon Euro ile 2022'de en yüksek değerine ulaştı.