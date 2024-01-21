SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

İsmail Kartal: Sadece gol atamadık

Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Yılport Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadele sonrası sarı lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 21 Ocak 2024, 18:45 Güncelleme 21 Ocak 2024, 18:45
İsmail Kartal: Sadece gol atamadık

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında evinde Yılport Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maç sonrası sarı lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Aslında maça iyi başladık. Golden önce Tadic'in yüzde yüz pozisyonu var, sonra gol, Dzeko karşı karşıya pozisyonu var. İkinci yarıya iyi başlayamadık. Beklemediğimiz anda yediğimiz bir gol. Yaptığımız hamlelerle 3-4 net pozisyon bulduk ama değerlendiremedik. Kazanmayı çok istedik ama berabere bitti. Önümüze bakıyoruz. Kazanmayı çok istiyorduk. Taraftarlarımızı mutlu etmek istiyorduk. Olmadı. Önümüzdeki Başakşehir maçı için hazırlıklarımızı en iyi şekilde sürdüreceğiz."

"Rakibin 3. bölgesine daha çok hareketlilik geldi değişikliklerle, 3-4 net pozisyon ürettik. Gol olmadı sadece. İkinci golü atamadık ve sonuçta maç berabere bitti."

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Son dakika: MHP 1 il 54 ilçe adayını daha duyurdu!
Fondaşlar isyanda! Hüsnü Mahalli CHP’de inanılmaz tartışma var deyip Özgür Özel’e salladı: Kusura bakmayın Erdoğan’ı takdir etmek lazım
Trabzonspor Galatasaray derbisinde 11’ler belli oldu!
SON DAKİKA