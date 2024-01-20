Fırtına’da deprem! Galatasaray Derbisi öncesi iki yıldız kadro dışı kaldı

Bu açıklama sonrası Trabzonspor iki yıldızın kadro dışında kaldığını açıkladı. Açıklamada, "Yönetim Kurulumuz; Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok 'un bundan sonraki süreçte A takımdan ayrı olarak idman yapmaları yönünde karar almıştır. Ayrıca iki oyuncuyla ilgili kulübümüzün disiplin yönetmeliği kapsamında inceleme başlatılmıştır" denildi. Kulüp disiplin yönetmenliği kapsamında iki oyuncu hakkında inceleme başlarken bu incelemenin ilk sırasında 'İdmanlara sakatlıkları nedeniyle mi katılmıyorlar?' sorusunun yanıtı aranacak.

Futbolcuların farklı kulüplerle kulüpten habersiz şekilde transfer görüşmeleri yapıp yapmadıkları da araştırılacak. Böyle bir durumun söz konusu olması halinde ise hem söz konusu kulüpler hem de oyuncular için süreç TFF ve FIFA'ya kadar gidebilir. İki oyuncu da kulüp arayışlarına başladı.