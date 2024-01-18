ZTK’da Fenerbahçe farkla turladı | A Spor’dan maçı izleyenler adeta gol ziyafeti çekti: Adana’yı 6-0 yenen Kanarya son 16’ya çıktı

Süper Lig lideri Fenerbahçe , Ziraat Türkiye Kupası'nda da yoluna doludizgin devam ediyor. 5. turda 1. Lig ekibi Adanaspor 'u konuk eden Sarı-Lacivertliler, maça büyük rotasyon yaparak başlasa da istediği sonucu almayı başardı. 29. dakikada Lincoln Henrique soldan harika bir şut çıkardı: 1-0. 39'da Lincoln bu kez gol pasını verdi ve Batshuayi 2-0 yaptı.

MOR, 'AL DA AT' ASİSTİ YAPTI 50'de soldan Mert Hakan 'ın ortasını Krunic arkaya aşırdığı, Batshuayi bitirdi: 3-0. 68'de Mert Hakan ortaladı, Batshuayi bitirdi: 4-0. 71'de Batshuayi rakibini çalımladı ve önünü boşalttı ardından sert bir vuruşla farkı beşe çıkardı: 5-0. Batshuayi savunma arkasına sarkan Emre Mor'a pasını aktardı. Sağ kanattan ceza sahası içine giren Emre altı pasın içerisinde boş kalan Mert Hakan'a pasını aktardı. Mert Hakan'da topu boş ağlara gönderdi: 6-0.

DÖNÜŞÜ MUHTEŞEM OLDU!

Fenerbahçe'de Lincoln Henrique, sakatlığı nedeniyle sahalardan 9 ay uzak kalan Lincoln Henrique, dün 11'deydi. Maça sol bek başlayan Brezilyalı futbolcu 29. dakikada muhteşem bir gol attı.

25 yaşındaki futbolcu, Batshuayi'ye bir de asist yaptı. Lincoln, 83. dakikada yerini genç futbolcu Ahmet Necat Aydın'a bıraktı. Maç boyunca yaptığı başarılı paslar ve ortalarla taraftarın alkışını alan Lincoln, oyundan alınırken de tezahüratlar eşliğinde kenara geldi. Lincoln, "Gerçekten bu atmosferi de sahaya çıkmayı da gol atmayı da çok özlemişim. Benim için güzel bir dönüş oldu. Kazandığımız için mutluyum. Umarım devamı gelecek" dedi.