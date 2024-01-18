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ZTK'da Fenerbahçe farkla turladı | A Spor'dan maçı izleyenler adeta gol ziyafeti çekti: Adana'yı 6-0 yenen Kanarya son 16'ya çıktı

Maça yoğun baskıyla başlayan Kanarya aradığı golü 29’da Lincoln ile buldu: 1-0. Batshuayi 39, 50, 68, 71’de 4 gol attı: 5-0. 81’de Mert Hakan Yandaş skoru ilan etti: 6-0.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 18 Ocak 2024 Güncelleme 18 Ocak 2024, 07:02
ZTK’da Fenerbahçe farkla turladı | A Spor’dan maçı izleyenler adeta gol ziyafeti çekti: Adana’yı 6-0 yenen Kanarya son 16’ya çıktı

Süper Lig lideri Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda da yoluna doludizgin devam ediyor. 5. turda 1. Lig ekibi Adanaspor'u konuk eden Sarı-Lacivertliler, maça büyük rotasyon yaparak başlasa da istediği sonucu almayı başardı. 29. dakikada Lincoln Henrique soldan harika bir şut çıkardı: 1-0. 39'da Lincoln bu kez gol pasını verdi ve Batshuayi 2-0 yaptı.

MOR, 'AL DA AT' ASİSTİ YAPTI
50'de soldan Mert Hakan'ın ortasını Krunic arkaya aşırdığı, Batshuayi bitirdi: 3-0. 68'de Mert Hakan ortaladı, Batshuayi bitirdi: 4-0. 71'de Batshuayi rakibini çalımladı ve önünü boşalttı ardından sert bir vuruşla farkı beşe çıkardı: 5-0. Batshuayi savunma arkasına sarkan Emre Mor'a pasını aktardı. Sağ kanattan ceza sahası içine giren Emre altı pasın içerisinde boş kalan Mert Hakan'a pasını aktardı. Mert Hakan'da topu boş ağlara gönderdi: 6-0.

DÖNÜŞÜ MUHTEŞEM OLDU!
Fenerbahçe'de Lincoln Henrique, sakatlığı nedeniyle sahalardan 9 ay uzak kalan Lincoln Henrique, dün 11'deydi. Maça sol bek başlayan Brezilyalı futbolcu 29. dakikada muhteşem bir gol attı.

25 yaşındaki futbolcu, Batshuayi'ye bir de asist yaptı. Lincoln, 83. dakikada yerini genç futbolcu Ahmet Necat Aydın'a bıraktı. Maç boyunca yaptığı başarılı paslar ve ortalarla taraftarın alkışını alan Lincoln, oyundan alınırken de tezahüratlar eşliğinde kenara geldi. Lincoln, "Gerçekten bu atmosferi de sahaya çıkmayı da gol atmayı da çok özlemişim. Benim için güzel bir dönüş oldu. Kazandığımız için mutluyum. Umarım devamı gelecek" dedi.

TECRÜBE ABİDESİ BONUCCİ
İlk maçına ligde Gaziantep karşısında çıkan Leonardo Bonucci, dün 11'deydi. İtalyan yıldız tam bir şef gibi savunmanın lideriydi. 36'lık yıldız, 64'te oyundan çıktı.

RADE KRUNIC SİFTAH YAPTI
Fenerbahçe'nin devre arasında Milan'dan getirdiği yeni transferi Rade Krunic ilk kez Sarı-Lacivertli formayı sırtına geçirdi. 30 yaşındaki ön liberonun, Adanaspor'a karşı partneri 20 yaşındaki genç oyuncu Bartuğ Elmaz oldu. Krunic özellikle attığı dikine paslarla büyük beğeni topladı. Bosna Hersekli futbolcu maç sonu, "İlk maçıma çıktığım için mutluyum. Turu geçmek güzel" dedi.

BİR TRANSFER DAHA OLABİLİR
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Bol gollü güzel bir galibiyet oldu. Takviyeler için teşekkür ederim. 1 transfer daha yapabiliriz" dedi.

EMRE'NİN MENAJERİ GELDİ
Fenerbahçe'de dünkü maça 11'de başlayan Emre Mor'un menajerinin yönetimle görüşmek için İstanbul'a geldiği öğrenildi. Emre Mor'un daha fazla süre bulabileceği bir takıma gitmek istediği bildirildi.

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