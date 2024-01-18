Trabzonspor’da Onuachu şaşkınlığı yaşanıyor! Umar Sadiq kadroda...

Afrika Uluslar Kupası Trabzonspor'u sıkıntıya sokmaya devam ediyor. Trezeguet ve Pepe'yi milli takımlarına yollayan Fırtına'da Paul Onuachu da Real Sociedad'ın golcüsü Umar Sadiq'in sakatlanması üzerine Nijerya Milli Takımı'na çağrılmıştı.
Afrika Uluslar Kupası Trabzonspor'u sıkıntıya sokmaya devam ediyor. Trezeguet ve Pepe'yi milli takımlarına yollayan Fırtına'da Paul Onuachu da Real Sociedad'ın golcüsü Umar Sadiq'in sakatlanması üzerine Nijerya Milli Takımı'na çağrılmıştı.
Ancak milli takım kadrosundan çıkarılan Umar Sadiq'ın Real Sociedad'ın, Osasuna ile oynayacağı kupa maçının kadrosuna dahil edilmesi Trabzonspor'da şok etkisi yarattı. Hem oyuncusunu son anda kaybetmenin sıkıntısını yaşayan Trabzonspor, hem de Umar Sadiq'in ciddi bir durumunun olmadığının ortaya çıkması üzerine ikinci bir şok ile karşı karşıya kaldı.
Trabzonsporlu taraftarlar da sosyal medyadan yaşanan duruma "Madem sakat değildi, neden bizim forvetimiz boşu boşuna Afrika Kupası'na gitti" gibi şeklindeki yorumlarla tepki gösterdi. 29 yaşındaki Onuachu bu sezon 16 maça çıkıp 9 gol, 3 asiste imza atmıştı.