Trabzonspor’da Onuachu şaşkınlığı yaşanıyor! Umar Sadiq kadroda...

Ancak milli takım kadrosundan çıkarılan Umar Sadiq'ın Real Sociedad'ın, Osasuna ile oynayacağı kupa maçının kadrosuna dahil edilmesi Trabzonspor'da şok etkisi yarattı. Hem oyuncusunu son anda kaybetmenin sıkıntısını yaşayan Trabzonspor, hem de Umar Sadiq'in ciddi bir durumunun olmadığının ortaya çıkması üzerine ikinci bir şok ile karşı karşıya kaldı.