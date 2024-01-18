İngilizler Beşiktaş ile ilgili transfer gelişmesini duyurdu! Kartal’a Cedric Soares’mi geliyor?

Ara transferde kadrosunu güçlendirmek için atağa kalkan Beşiktaş'ta çalışmalar titizlikle devam ederken, İngiltere'den flaş bir iddia geldi. Habere göre; Kartal, Arsenal'den Cedric Soares'in transferinde sona yaklaştı.
Ara transferde kadrosunu güçlendirmek için atağa kalkan Beşiktaş'ta çalışmalar titizlikle devam ederken, İngiltere'den flaş bir iddia geldi. Habere göre; Kartal, Arsenal'den Cedric Soares'in transferinde sona yaklaştı.
SANTOS ÇOK İSTİYOR
Daily Mail'de yer alan habere göre; Arsenal'in 32 yaşındaki futbolcusu için görüşmeler olumlu ilerliyor. Taraflar arasındaki görüşmede iki kulübün mali açıdan da anlaşmaya çok yakın olduğu ifade edildi. Arsenal'de bu sezon sadece 2 maçta şans bulabilen ve sezon sonunda kontratı bitecek olan Portekizli oyuncunun da kariyerinde yeni bir maceraya hazırlandığı belirtildi. Fernando Santos da oyuncuyu, devre arasında kadrosunda görmek istiyor.
KARİYERİ ÜST DÜZEY
Sporting altyapısında futbola başlayan yıldız isim İtalya'da Southampton ve Inter'de oynadı. Daha sonra İngiltere'de ise Fulham ve Arsenal'in başarısı için ter döktü. Güncel değeri 2 milyon Euro olan Soares, Portekiz Milli Takımı adına 34 maçta sahaya çıkarken, 1 gol katkısı verdi. Hatırlanacağı üzere, sol bek ve sağ açıkta da görev alabilen tecrübeli oyuncu, Portekiz'in 2016'da Avrupa Şampiyonu olduğu kadroda, Fernando Santos ile birlikte çalıştı.