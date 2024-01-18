PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek: Murat Kurum İstanbul için bir şans

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum ile ilgili övgü dolu sözler sarf etti. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Murat Kurum'un Sarı-Kırmızılı camia ile ilişkisinin 7-8 sene öncesine dayandığını ve 6 Şubat deprem felaketinde yakın bir iş birliği yapıklarını dile getirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 18 Ocak 2024 Güncelleme 18 Ocak 2024, 07:02
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek: Murat Kurum İstanbul için bir şans

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Galatasaray'a ziyaret gerçekleştirdi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Murat Kurum'un Sarı-Kırmızılı camia ile ilişkisinin 7-8 sene öncesine dayandığını ve 6 Şubat deprem felaketinde yakın bir iş birliği yapıklarını dile getirdi.

Kurum hakkında 'İstanbul için şans' diyen Özbek, şu ifadeleri kullandı: "Sayın Bakan, daha önceki icraatları çerçevesinde gerek Galatasaray, diğer kulüplerle devamlı ilişkide olan, önemli, Türkiye'ye hizmet eden kişiliği var.

Dolayısıyla sayın bakanla bizim Galatasaray olarak buluşmamız bundan 7-8 sene evveline kadar gidiyor. Özellikle kendisinin 6 Şubat'taki deprem felaketinde çok yakın iş birliğimiz oldu."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

SON DAKİKA