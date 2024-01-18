Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek: Murat Kurum İstanbul için bir şans

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Galatasaray'a ziyaret gerçekleştirdi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Murat Kurum'un Sarı-Kırmızılı camia ile ilişkisinin 7-8 sene öncesine dayandığını ve 6 Şubat deprem felaketinde yakın bir iş birliği yapıklarını dile getirdi.

Kurum hakkında 'İstanbul için şans' diyen Özbek, şu ifadeleri kullandı: "Sayın Bakan, daha önceki icraatları çerçevesinde gerek Galatasaray, diğer kulüplerle devamlı ilişkide olan, önemli, Türkiye'ye hizmet eden kişiliği var.