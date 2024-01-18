Fenerbahçe’den görülmemiş transfer! Ne Bonucci ne Dzeko...

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Fenerbahçe sahasında Adanaspor ile karşı karşıya geldi.
Kanarya bu maça tam rotasyon yaparak çıktı ve ağırlıkla yedek oturan kadroyu sahaya sürdü.
Ligin 21. haftasında Fenerbahçe sahasında Yılport Samsunspor'u konuk edecek ve taraftarı önünde 3 puan arayacak.
Sarı-lacivertlilerde son gidişat bu yöndeyken Fenerbahçe'de transferde ise flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Yönetim, transferde teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda ilerliyor.
Bu doğrultuda Kanarya ilk olarak stopere takviye yaptı ve Leonardo Bonucci'yi renklerine bağladı.
Transferde hız kesmeyen F.Bahçe, Milan'dan Rade Krunic'i ise kiralayarak orta sahasını güçlendirdi.
Sarı-lacivertliler yapılacak takviyelerle birlikte sezon sonunda ipi göğüslemek ve Avrupa'da başarı hedefliyor.
Bu doğrultuda yönetimin transfer listesindeki yıldız isim ortaya çıktı. İşte detaylar...
STOPERE YERLİ HAMLESİ
F.Bahçe'nin Becao, Djiku, Bonucci, Serdar Aziz ve Luan Peres olmak üzere mevcut kadroda 5 stoperi bulunuyor.
Sakatlıklar ve eksiklikler sonrası sol bek Jayden Oosterwolde de zaman zaman bu mevkide boy gösteriyor.
Luan Peres'le yollarını ayırmak isteyen ve Bonucci ile sezon sonunda devam etmesi beklenmeyen Kanarya'nın, bu bölgeye yerli takviyesi yapması bekleniyor.
Gelecek sezon toplamda 12 yabancı ile sözleşme imzalayabilecek takımlar için yerli transferi büyük önem taşıyor.
İLK HEDEF ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ
Sarı-lacivertlilerde listenin başındaki isim ise Atletico Madrid'de forma şansı bulamayan Çağlar Söyüncü...
Yönetici Selahattin Baki, geçtiğimiz günlerde resmi görüşmelerde bulunmak için İstanbul'dan Madrid'e uçtu.
Milli yıldız, EURO 2024'de yer almak için oynayabileceği bir takıma gitmeye sıcak bakıyor.
Bu doğrultuda F.Bahçe'nin 27 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralaması bekleniyor.
27 yaşındaki oyuncu bu sezon Madrid ekibinde 9 maça çıkarken 213 dakika sahada kaldı ve skor katkısı yapamadı.
HÜCUM HATTINA TAKVİYE GELECEK
Sezon başında Edin Dzeko'yu kadrosuna katan F.Bahçe, devre arasında hücum bölgesini güçlendirmek istiyor.
Michy Batshuayi'ye gelen teklifler sonrası Belçikalı golcünün ayrılma ihtimali, sarı-lacivertlileri arayışa itti.
Fakat buna karşın deneyimli santrfor transferle ilgili, "Dedikodularla ilgili çok fazla insan konuşuyor ama ben Fenerbahçe'ye konsantreyim.
Her zaman işimi yapmaya çalışıyorum. Bu takımla kazanabileceğimiz tüm kupaları kazanmak istiyorum." ifadelerini kullandı.
Ayrıca Joshua King'in sezon sonunda sözleşmesinin bitmesi nedeniyle bu mevkiye uzun vadeli transfer yapılması kararı alındı.
F.BAHÇE'DEN FIRMINO BOMBASI!
Fenerbahçe sezon başında Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'ye giden Roberto Firmino için harekete geçti.
Kanarya bu transferi gerçekleştirerek taraftarlarda şampiyonluk havası oluşturmayı ve rakiplerinin transferde moralman önüne geçmeyi hedefliyor.
Arabistan'da istediği ortamı bulamayan Sambacı golcünün Avrupa'ya tekrar dönmek istediği kaydedildi.
Firmino bu sezon Arabistan'da 19 maça çıkarken 3 gol - 3 asistlik katkı sağlayabildi.
Aynı zamanda Firmino'nun temsilciliğini Joshua King ve Attila Szalai'nin temsilciliğini üstlenen şirket yapıyor.
ROBERTO FIRMINO KİMDİR?
Roberto Firmino, 2 Ekim 1991 tarihinde Brezilya'nın Maceio kentinde dünyaya geldi.
Futbola Figueirense altyapısında başladı ve daha sonra Tombese'ye imza attı.
Ocak 2011'de Hoffenheim, oyunucunun bonservisini 4 milyon Euro'ya satın aldı.
Burada başarılı bir 4.5 yıl geçiren Brezilyalı oyuncu, 2015 yazında Liverpool'a 41 milyon Euro'ya transfer oldu.
8 yıldız İngiliz ekibinde forma giyen yıldız santrfor, 2023 yazında Al Ahli'nin yolunu tuttu.
32 yaşındaki yıldızın güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro...