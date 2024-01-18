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Fenerbahçe'den görülmemiş transfer! Ne Bonucci ne Dzeko...

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Kadrosunu Bonucci ve Krunic ile güçlendiren sarı lacivertlilerin durmaya niyeti yok. Öyle ki; Kanarya dünyaca ünlü bir yıldızı daha kadrosuna katmak için çalışmalara başladı. İşte A Spor'un duyurduğu o haber ve transferin detayları...

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Giriş Tarihi 18 Ocak 2024, 18:38 Güncelleme 18 Ocak 2024, 18:38
Fenerbahçe’den görülmemiş transfer! Ne Bonucci ne Dzeko...

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Fenerbahçe sahasında Adanaspor ile karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe’den görülmemiş transfer! Ne Bonucci ne Dzeko...

Mücadeleyi sarı-lacivertli takım 6-0 gibi farklı bir skorla kazanarak son 16 turuna yükseldi.

Fenerbahçe’den görülmemiş transfer! Ne Bonucci ne Dzeko...

F.Bahçe'ye galibiyeti getiren golleri Michy Batshuayi (4), Lincoln ve Mert Hakan Yandaş kaydetti.

Fenerbahçe’den görülmemiş transfer! Ne Bonucci ne Dzeko...

Kanarya bu maça tam rotasyon yaparak çıktı ve ağırlıkla yedek oturan kadroyu sahaya sürdü.

Fenerbahçe’den görülmemiş transfer! Ne Bonucci ne Dzeko...

Ligin 21. haftasında Fenerbahçe sahasında Yılport Samsunspor'u konuk edecek ve taraftarı önünde 3 puan arayacak.

Fenerbahçe’den görülmemiş transfer! Ne Bonucci ne Dzeko...

Sarı-lacivertlilerde son gidişat bu yöndeyken Fenerbahçe'de transferde ise flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Fenerbahçe’den görülmemiş transfer! Ne Bonucci ne Dzeko...

Yönetim, transferde teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda ilerliyor.

Fenerbahçe’den görülmemiş transfer! Ne Bonucci ne Dzeko...

Bu doğrultuda Kanarya ilk olarak stopere takviye yaptı ve Leonardo Bonucci'yi renklerine bağladı.

Fenerbahçe’den görülmemiş transfer! Ne Bonucci ne Dzeko...

Transferde hız kesmeyen F.Bahçe, Milan'dan Rade Krunic'i ise kiralayarak orta sahasını güçlendirdi.

Fenerbahçe’den görülmemiş transfer! Ne Bonucci ne Dzeko...

Sarı-lacivertliler yapılacak takviyelerle birlikte sezon sonunda ipi göğüslemek ve Avrupa'da başarı hedefliyor.

Fenerbahçe’den görülmemiş transfer! Ne Bonucci ne Dzeko...

Bu doğrultuda yönetimin transfer listesindeki yıldız isim ortaya çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe’den görülmemiş transfer! Ne Bonucci ne Dzeko...

STOPERE YERLİ HAMLESİ

F.Bahçe'nin Becao, Djiku, Bonucci, Serdar Aziz ve Luan Peres olmak üzere mevcut kadroda 5 stoperi bulunuyor.

Fenerbahçe’den görülmemiş transfer! Ne Bonucci ne Dzeko...

Sakatlıklar ve eksiklikler sonrası sol bek Jayden Oosterwolde de zaman zaman bu mevkide boy gösteriyor.

Fenerbahçe’den görülmemiş transfer! Ne Bonucci ne Dzeko...

Luan Peres'le yollarını ayırmak isteyen ve Bonucci ile sezon sonunda devam etmesi beklenmeyen Kanarya'nın, bu bölgeye yerli takviyesi yapması bekleniyor.

Fenerbahçe’den görülmemiş transfer! Ne Bonucci ne Dzeko...

Gelecek sezon toplamda 12 yabancı ile sözleşme imzalayabilecek takımlar için yerli transferi büyük önem taşıyor.

Fenerbahçe’den görülmemiş transfer! Ne Bonucci ne Dzeko...

İLK HEDEF ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ

Sarı-lacivertlilerde listenin başındaki isim ise Atletico Madrid'de forma şansı bulamayan Çağlar Söyüncü...

Fenerbahçe’den görülmemiş transfer! Ne Bonucci ne Dzeko...

Yönetici Selahattin Baki, geçtiğimiz günlerde resmi görüşmelerde bulunmak için İstanbul'dan Madrid'e uçtu.

Fenerbahçe’den görülmemiş transfer! Ne Bonucci ne Dzeko...

Milli yıldız, EURO 2024'de yer almak için oynayabileceği bir takıma gitmeye sıcak bakıyor.

Fenerbahçe’den görülmemiş transfer! Ne Bonucci ne Dzeko...

Bu doğrultuda F.Bahçe'nin 27 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralaması bekleniyor.

Fenerbahçe’den görülmemiş transfer! Ne Bonucci ne Dzeko...

27 yaşındaki oyuncu bu sezon Madrid ekibinde 9 maça çıkarken 213 dakika sahada kaldı ve skor katkısı yapamadı.

Fenerbahçe’den görülmemiş transfer! Ne Bonucci ne Dzeko...

HÜCUM HATTINA TAKVİYE GELECEK

Sezon başında Edin Dzeko'yu kadrosuna katan F.Bahçe, devre arasında hücum bölgesini güçlendirmek istiyor.

Fenerbahçe’den görülmemiş transfer! Ne Bonucci ne Dzeko...

Michy Batshuayi'ye gelen teklifler sonrası Belçikalı golcünün ayrılma ihtimali, sarı-lacivertlileri arayışa itti.

Fenerbahçe’den görülmemiş transfer! Ne Bonucci ne Dzeko...

Fakat buna karşın deneyimli santrfor transferle ilgili, "Dedikodularla ilgili çok fazla insan konuşuyor ama ben Fenerbahçe'ye konsantreyim.

Fenerbahçe’den görülmemiş transfer! Ne Bonucci ne Dzeko...

Her zaman işimi yapmaya çalışıyorum. Bu takımla kazanabileceğimiz tüm kupaları kazanmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe’den görülmemiş transfer! Ne Bonucci ne Dzeko...

Ayrıca Joshua King'in sezon sonunda sözleşmesinin bitmesi nedeniyle bu mevkiye uzun vadeli transfer yapılması kararı alındı.

Fenerbahçe’den görülmemiş transfer! Ne Bonucci ne Dzeko...

F.BAHÇE'DEN FIRMINO BOMBASI!

Fenerbahçe sezon başında Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'ye giden Roberto Firmino için harekete geçti.

Fenerbahçe’den görülmemiş transfer! Ne Bonucci ne Dzeko...

Kanarya bu transferi gerçekleştirerek taraftarlarda şampiyonluk havası oluşturmayı ve rakiplerinin transferde moralman önüne geçmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe’den görülmemiş transfer! Ne Bonucci ne Dzeko...

Arabistan'da istediği ortamı bulamayan Sambacı golcünün Avrupa'ya tekrar dönmek istediği kaydedildi.

Fenerbahçe’den görülmemiş transfer! Ne Bonucci ne Dzeko...

Firmino bu sezon Arabistan'da 19 maça çıkarken 3 gol - 3 asistlik katkı sağlayabildi.

Fenerbahçe’den görülmemiş transfer! Ne Bonucci ne Dzeko...

Aynı zamanda Firmino'nun temsilciliğini Joshua King ve Attila Szalai'nin temsilciliğini üstlenen şirket yapıyor.

Fenerbahçe’den görülmemiş transfer! Ne Bonucci ne Dzeko...

ROBERTO FIRMINO KİMDİR?

Roberto Firmino, 2 Ekim 1991 tarihinde Brezilya'nın Maceio kentinde dünyaya geldi.

Fenerbahçe’den görülmemiş transfer! Ne Bonucci ne Dzeko...

Futbola Figueirense altyapısında başladı ve daha sonra Tombese'ye imza attı.

Fenerbahçe’den görülmemiş transfer! Ne Bonucci ne Dzeko...

Ocak 2011'de Hoffenheim, oyunucunun bonservisini 4 milyon Euro'ya satın aldı.

Fenerbahçe’den görülmemiş transfer! Ne Bonucci ne Dzeko...

Burada başarılı bir 4.5 yıl geçiren Brezilyalı oyuncu, 2015 yazında Liverpool'a 41 milyon Euro'ya transfer oldu.

Fenerbahçe’den görülmemiş transfer! Ne Bonucci ne Dzeko...

8 yıldız İngiliz ekibinde forma giyen yıldız santrfor, 2023 yazında Al Ahli'nin yolunu tuttu.

Fenerbahçe’den görülmemiş transfer! Ne Bonucci ne Dzeko...

32 yaşındaki yıldızın güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro...

Fenerbahçe’den görülmemiş transfer! Ne Bonucci ne Dzeko...
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