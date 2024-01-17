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Kupa motivasyonu: Trabzonspor, Manisa FK ile oynayacağı karşılaşmaya odaklandı

Trabzonspor, hafta sonu ligde karşılaşacağı Galatasaray maçı öncesi yarın akşam kupada Manisa’yı yenip, tur atlamak ve moral bulmak istiyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 17 Ocak 2024 Güncelleme 17 Ocak 2024, 07:02
Kupa motivasyonu: Trabzonspor, Manisa FK ile oynayacağı karşılaşmaya odaklandı

Avrupa kupalarında yer almayı hedefleyen ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak isteyen Trabzonspor, yarın Manisa FK ile oynayacağı karşılaşmaya odaklandı.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da futbolcularla toplantıları sürüyor. Oyuncularla konuşan deneyimli hocanın, "Türkiye Kupası bizim için çok önemli. Avrupa'ya gideceğimiz en kestirme yol. Önceliğimiz tur atlamak. Sonra da Galatasaray maçını düşüneceğiz. Sizlerden hata yapmamanızı istiyorum" dediği öğrenildi.



ADIM ADIM MALMÖ
Sakatlığı nedeniyle Antalyaspor maçı kafilesinden çıkarılan Stryger Larsen'in adı son dönemlerde Malmö ile anılıyor. İsveç basınında yer alan haberlere göre; Fırtına'da 1 milyon 350 bin Euro maaş alan Larsen'in ülkesine dönmeye sıcak baktığı ve yakın zamanda somut gelişmeler olabileceği belirtildi.

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