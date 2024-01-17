Kupa motivasyonu: Trabzonspor, Manisa FK ile oynayacağı karşılaşmaya odaklandı

Avrupa kupalarında yer almayı hedefleyen ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak isteyen Trabzonspor , yarın Manisa FK ile oynayacağı karşılaşmaya odaklandı.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da futbolcularla toplantıları sürüyor. Oyuncularla konuşan deneyimli hocanın, "Türkiye Kupası bizim için çok önemli. Avrupa'ya gideceğimiz en kestirme yol. Önceliğimiz tur atlamak. Sonra da Galatasaray maçını düşüneceğiz. Sizlerden hata yapmamanızı istiyorum" dediği öğrenildi.