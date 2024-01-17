Fırtına’nın 1 numarası Ertuğrul Doğan’dan transfer mesajı: ’Yapma yahu nasıl aldı’ diyecekler!

İKİ İSİMLE GÖRÜŞÜYORUZ

Takıma maksimum oranda katkı verebilecek oyuncuları kadrolarına katmak için çalıştıklarını ifade eden ve son gelişmeler hakkında bilgiler veren Doğan, "Şu anda teknik direktörümüz Abdullah Avcı'nın tespit ettiği iki oyuncu var. İki futbolcuyla da transfer görüşmelerimiz sürüyor. Elbette bu işin bir de maddi boyutu var. Transfer dinamik bir süreç" diye konuştu.