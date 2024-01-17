Fırtına’nın 1 numarası Ertuğrul Doğan’dan transfer mesajı: ’Yapma yahu nasıl aldı’ diyecekler!

Süper Lig'de bu sezon Abdullah Avcı göreve geldikten sonra çıkışa geçen Trabzonspor'da gözler devre arasında yapılacak transferlere çevrildi. Bordo-Mavililer'in 1 numaralı ismi Başkan Ertuğrul Doğan, transfer konusunda çarpıcı konuştu.
Süper Lig'de bu sezon Abdullah Avcı göreve geldikten sonra çıkışa geçen Trabzonspor'da gözler devre arasında yapılacak transferlere çevrildi. Bordo-Mavililer'in 1 numaralı ismi Başkan Ertuğrul Doğan, transfer konusunda çarpıcı konuştu.
İKİ İSİMLE GÖRÜŞÜYORUZ
Takıma maksimum oranda katkı verebilecek oyuncuları kadrolarına katmak için çalıştıklarını ifade eden ve son gelişmeler hakkında bilgiler veren Doğan, "Şu anda teknik direktörümüz Abdullah Avcı'nın tespit ettiği iki oyuncu var. İki futbolcuyla da transfer görüşmelerimiz sürüyor. Elbette bu işin bir de maddi boyutu var. Transfer dinamik bir süreç" diye konuştu.
KİMSE TARTIŞAMAYACAK
Gerçekleştirilmesi planlanan transferlerin, kimsenin tartışamayacağı tarzda oyuncular olacağına da vurgu yapan Trabzonspor Başkanı Doğan, iki oyuncudan birinin stoper, diğerinin de orta saha oyuncusu olduğunu ifade etti. "Yapma yahu, nasıl aldılar denilecek isimler alacağız" diyen Doğan, "Geliştirip satabileceğimiz oyuncular da alacağız. Para da kazanmamız gerekiyor" açıklamasında bulundu.