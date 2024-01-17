Fenerbahçe’de 2 sürpriz ayrılık! Aynı takıma gidiyorlar

Transfer döneminin başlamasının ardından Bonucci ve Krunic'i kadrosuna katan Fenerbahçe'de takımdan ayrılacaklar da belli oldu.
Transfer döneminin başlamasının ardından Bonucci ve Krunic'i kadrosuna katan Fenerbahçe'de takımdan ayrılacaklar da belli oldu.
Transfer döneminin ilk günlerinde dünyaca ünlü yıldız Bonucci ve Milan'dan Krunic'i kadrosuna katan Fenerbahçe'de sıra ayrılacaklara geldi.
Süper Lig'de şampiyonluk yolunda ilerleyen Fenerbahçe kadro planlaması için 2 isimle yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
İki isimle yolların ayrılması gündeme geldi.
MERT HAKAN VE LİNCOLN İLE YOLLAR AYRILIYOR
Fenerbahçe'de forma şansı bulmakta zorlanan Mert Hakan Yandaş ve yaşadığı çapraz bağ sakatlığı nedeniyle 10 ay sahalardan uzak kalan Lincoln Henrique, MKE Ankaragücü'nün radarına takıldı. Sarı lacivertli ekip iki isimle de yolları ayırmayı planlıyor.
"MERT HAKAN YANDAŞ VE LINCOLN İÇİN KULÜPLER GÖRÜŞÜYOR"
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Çaykur Rizespor maçı sonrası transfere değindi. Belözoğlu, Mert Hakan Yandaş ve Lincoln için kulüplerin görüştüğünü açıkladı.
Belözoğlu yaptığı açıklamada, '' Sayın başkanımız ve Futbol şube sorumlumuz ile Yılmaz Bal da en az benim kadar transferde görevliler. Mert Hakan'la bir görüşmem olmadı ama kulüpler arası istişareler oldu. Merkez orta saha istiyoruz. Daha net şekilde sonuçlanmış bir şey yok. Belirlediğimiz mevkiler var. Bu grubun enerjisini bozmayacak, buraya geldiğinde Ankaragücü'nün kıymetini bilecek oyuncular almak istiyoruz. Lincoln uzun süredir sakattı ama değerli bir oyuncu. Kulüpler görüşüyor.'' açıklamasında bulundu.
Transfer yasağının kısa sürede kalkacağını da aktaran Belözoğlu,"Perşembe akşamına kadar transferin açılmasını bekliyoruz. Adana Demirspor maçına oyuncu yetiştirmeye çalışacağız ama transfer kolay bir şey değil." dedi.