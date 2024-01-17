Fenerbahçe yönetimi Lyon'un teklifine ilk yanıtı verdi: "15 milyon Euro'dan aşağıya olmaz"

Fenerbahçe transferde hız kesmezken oyuncularına da ciddi teklifler geliyor. Fransız ekibi Lyon İsmail Yüksek için Fenerbahçe'ye 8 milyon Euro peşin 4 milyon Euro da bonuslardan oluşan bir teklif sundu.

Ancak Sarı-Lacivertli kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Fener yönetimi kapıyı yüksekten açarak "15 milyon Euro'dan aşağıya olmaz" yanıtını Lyon kulübüne iletti. İki kulüp arasındaki görüşmelerin devam ettiği transferin gerçekleşme ihtimalinin bulunduğu belirtiliyor. Bu arada İsmail Yüksek ile ilgilenen tek kulüp Lyon değil.