Fenerbahçe yönetimi Lyon'un teklifine ilk yanıtı verdi: "15 milyon Euro'dan aşağıya olmaz"

Fenerbahçe transferde hız kesmezken oyuncularına da ciddi teklifler geliyor. Fransız ekibi Lyon İsmail Yüksek için Fenerbahçe'ye 8 milyon Euro peşin 4 milyon Euro da bonuslardan oluşan bir teklif sundu.
Ancak Sarı-Lacivertli kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Fener yönetimi kapıyı yüksekten açarak "15 milyon Euro'dan aşağıya olmaz" yanıtını Lyon kulübüne iletti. İki kulüp arasındaki görüşmelerin devam ettiği transferin gerçekleşme ihtimalinin bulunduğu belirtiliyor. Bu arada İsmail Yüksek ile ilgilenen tek kulüp Lyon değil.
STUTGART DA İSMAİL'İ İSTİYOR
Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'ın da İsmail ile ilgilendiği, Fenerbahçe maçlarına temsilci gönderdiği ve oyuncunun menajeri ile de temas kurduğu gelen haberler arasında.
Tüm bu gelişmeler yaşanırken İsmail Yüksek'in Fenerbahçe yönetimine kendisi ile ilgili alınacak her türlü karar saygı duyacağını ilettiği bildirildi. 24 yaşında ve 1.83 boyunda olan İsmail Yüksek, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 28 resmi maçta görev yaptı. 1 gol atarken 2 de asist yaptı. İsmail 12 kez de milli takım formasını sırtına geçirdi. EURO 2024'de milli takım kadrosunda olmasınada kesin gözüyle bıkılıyor.
İSTİKRAR ABİDESİ
İsmail Yüksek, geçtiğimiz sezondan bu yana olan gelişimini sürdürmeyi başardı. Milli takımın da bankosu olan İsmail, bir süredir Avrupa'nın önemli kulüplerinin takibine girmişti. İsmail Yüksek, ön libero ve merkez orta sahada görev yapıyor.