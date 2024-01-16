Ziraat Türkiye Kupası’nda 5. eleme turu heyecanı! VavaCars Fatih Karagümrük - Kırklarelispor canlı A Spor izle

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu heyecanı, bugün oynanacak 5 karşılaşmayla başlıyor.

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Günün ilk maçında VavaCars Fatih Karagümrük evinde Kırklarelispor'u konuk ediyor.

FATİH KARAGÜMRÜK - KIRKLARELİSPOR MAÇI 11'LERİ

Fatih Karagümrük: Karagümrük: Emre, Veseli, Salih, Emir, Levent, Bertolacci, Adnan, Teklic, Paoletti, Lasagna, Serdar.

Kırklarelispor: Kırklarelispor: Burak, Erkam, Sırat, Erdinç, Muharrem, Altuğ, Efe, Denizhan Okan, Hüseyin, Bilal.

FATİH KARAGÜMRÜK - KIRKLARELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fatih Karagümrük - Kırklarelispor maçı 16 Aralık Salı günü saat 13:00'te başladı. A Spor'da canlı yayınlanıyor.

Kupanın 5. eleme turu, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Müsabakalarını kazanan takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kupada 5. tur maçlarının programı şöyle:

Bugün:

13.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Kırklarelispor (Atatürk Olimpiyat)

15.00 Kasımpaşa-Teksüt Bandırmaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

17.00 Atakaş Hatayspor-Sakaryaspor (Yeni Mersin)

19.00 MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor (Eryaman)

21.00 Beşiktaş-Eyüpspor (Tüpraş)