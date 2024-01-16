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Cimbom Ecel terleri döktüğü maçta 3 puana bitime 5 dakika kala Mertens'le ulaştı

26'da Nelsson ile öne geçen Cimbom, 57'de Bahoken'e engel olamadı. 85'de kazanılan penaltıyı ağlara yollayan Mertens takımını 3 puana taşıdı. İşte maçta yaşananlar...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 16 Ocak 2024 Güncelleme 16 Ocak 2024, 07:03
Cimbom Ecel terleri döktüğü maçta 3 puana bitime 5 dakika kala Mertens’le ulaştı

Zirve yarışından uzak kalmamak için Kayserispor ile çok önemli bir maça çıkan Galatasaray, 3 puanı kaptı. 12. dakikada Halil'in pasında Tete müsait pozisyonda topu üstten farklı şekilde auta gönderdi. 26'da Mertens'in kornerinde Nelsson kafayı vurdu top savunmadaki Attamah'a çarpıp ağlara gitti: 1-0. 29'da Halil, Attamah'tan topu çaldı. Mertens önünde kalan meşin yuvarlağa sert vurup ağları sarstı fakat Atilla Karaoğlan, Halil'in faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti. 41'de Hasan Ali'nin ortasına Bahoken topukla vurdu, top Abdülkerim'in eline çarpıp kornere gitti. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem penaltıyı verdi. 45'te Bahoken penaltıda Muslera'yı geçemedi. 57'de Torreira'nın hatalı geri pasında topu alan Aylton, Muslera'yı mağlup etti: 1-1. 82'de Barış Alper yerde kaldı, hakem VAR'dan pozisyonu izleyip penaltıyı verdi. 85'te Dries Mertens düzgün vurdu: 2-1.


EVİNDE 30 PUAN
2023/24'te evinde oynadığı lig maçlarında puan kaybetmeyen tek takım Galatasaray, lig tarihinde 2. kez bir sezona iç sahada 10'da 10 yaparak başladı.



NELSSON'DAN KRİTİK SİFTAH
Davınson Sanchez'in gelişiyle gözden düşen ve uzun bir süre kulübede kalan Victor Nelsson, Kolombiyalı stoperin yokluğunda yeniden formasına kavuşmuştu. Son 4 lig maçına 11'de başlayan Danimarkalı futbolcu, çok kritik bir anda sahneye çıkarak gol attı. Bu sezon ilk kez fileleri havalandıran 25 yaşındaki savunmacı, taraftarların da ismini haykırmasıyla daha da motive oldu ve başarılı bir 90 dakika çıkardı.


ALKIŞLAR BARIŞ'A
Maça sol bekte başlayan Barış Alper, 65. dakikada Halil Dervişoğlu oyundan çıkınca santrfora geçti. Barış maçı ise sağ kanatta bitirdi. Mücadelesi takdire şayandı.


BELÇİKA ÇİKOLATASI!
Kayserispor önünde varını yoğunu ortaya koyan Dries Mertens, güzel futbolunu attığı penaltı golüyle taçlandırdı. Belçikalı futbolcu, bu sezon Süper Lig'de 3. golünü kaydetti. Başarılı oyuncu, "Kendi oyunumuza bakmalıyız" dedi.


KAYSERİ'YE GEÇİT YOK
Kayserispor'u konuk ettiği son dokuz Süper Lig maçının altısını kazanan Galatasaray(2B 1M), bu galibiyetlerde toplam 25 gol attı.

1,5 YIL SONRA PENALTI KURTARDI
Galatasaray, Kayserispor engelini aşarken, Fernando Muslera'nın yaptığı penaltı kurtarışı maça damga vurdu. 45. dakikada Bahoken'in penaltısını kurtaran Uruguaylı eldiven, Süper Lig'de 7 Ağustos 2022'deki Antalyaspor maçından bu yana ilk kez penaltı kurtardı.

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