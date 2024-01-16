Cimbom Ecel terleri döktüğü maçta 3 puana bitime 5 dakika kala Mertens’le ulaştı

Zirve yarışından uzak kalmamak için Kayserispor ile çok önemli bir maça çıkan Galatasaray, 3 puanı kaptı. 12. dakikada Halil'in pasında Tete müsait pozisyonda topu üstten farklı şekilde auta gönderdi. 26'da Mertens'in kornerinde Nelsson kafayı vurdu top savunmadaki Attamah'a çarpıp ağlara gitti: 1-0. 29'da Halil, Attamah'tan topu çaldı. Mertens önünde kalan meşin yuvarlağa sert vurup ağları sarstı fakat Atilla Karaoğlan, Halil'in faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti. 41'de Hasan Ali'nin ortasına Bahoken topukla vurdu, top Abdülkerim'in eline çarpıp kornere gitti. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem penaltıyı verdi. 45'te Bahoken penaltıda Muslera'yı geçemedi. 57'de Torreira'nın hatalı geri pasında topu alan Aylton, Muslera'yı mağlup etti: 1-1. 82'de Barış Alper yerde kaldı, hakem VAR'dan pozisyonu izleyip penaltıyı verdi. 85'te Dries Mertens düzgün vurdu: 2-1.





NELSSON'DAN KRİTİK SİFTAH

Davınson Sanchez'in gelişiyle gözden düşen ve uzun bir süre kulübede kalan Victor Nelsson, Kolombiyalı stoperin yokluğunda yeniden formasına kavuşmuştu. Son 4 lig maçına 11'de başlayan Danimarkalı futbolcu, çok kritik bir anda sahneye çıkarak gol attı. Bu sezon ilk kez fileleri havalandıran 25 yaşındaki savunmacı, taraftarların da ismini haykırmasıyla daha da motive oldu ve başarılı bir 90 dakika çıkardı.