Sanchez sürprizi! Beşiktaş, Portekizli yıldızı kadrosuna katmak istiyor

Beşiktaş'ta transfer hareketliliği tüm hızıyla sürüyor. Siyah-Beyazlılar daha önce de gündemine gelen ve o dönem yapılan teklife soğuk bakan Renato Sanchez ismine yeniden yoğunlaştı.







Kartal, Roma'da kiralık oynayan Portekizli orta saha oyuncusu için resmi temaslara başladı. Oyuncunun bonservisini elinde tutan PSG ile iyi ilişkilere sahip olduğu bilinen başkan Hasan Arat'ın, kısa zamanda transferi tamamlaması bekleniyor.