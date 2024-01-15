Sanchez sürprizi! Beşiktaş, Portekizli yıldızı kadrosuna katmak istiyor

Beşiktaş'ta transfer hareketliliği tüm hızıyla sürüyor. Siyah-Beyazlılar daha önce de gündemine gelen ve o dönem yapılan teklife soğuk bakan Renato Sanchez ismine yeniden yoğunlaştı.
Beşiktaş'ta transfer hareketliliği tüm hızıyla sürüyor. Siyah-Beyazlılar daha önce de gündemine gelen ve o dönem yapılan teklife soğuk bakan Renato Sanchez ismine yeniden yoğunlaştı.
Kartal, Roma'da kiralık oynayan Portekizli orta saha oyuncusu için resmi temaslara başladı. Oyuncunun bonservisini elinde tutan PSG ile iyi ilişkilere sahip olduğu bilinen başkan Hasan Arat'ın, kısa zamanda transferi tamamlaması bekleniyor.
SANTOS FİKRİNİ DEĞİŞTİRDİ
Fernando Santos'un takımın başına geçmesinin ardından 26 yaşındaki yıldızın fikrinin değiştiği ve Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı ifade ediliyor. Bu sezon Roma'da sadece 9 maça çıkıp, 1 gol atan Renato Sanches'in Roma ile kiralık sözleşmesini kısa süre içerisinde feshedebileceği de gelen iddialar arasında. Sanchez'in PSG ile olan kontratı 2027'de sona erecek.