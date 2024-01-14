Transfer müjdesi! Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: "Ciddi oyuncular gelecek"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, "Hocamızla yaptığımız görüşmede, ara oyuncu almamaya karar verdik. Gelen oyuncu formayı giydiği anda katkı vermeye başlayacak. Hamsik ve Visca gibi" dedi.
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, "Hocamızla yaptığımız görüşmede, ara oyuncu almamaya karar verdik. Gelen oyuncu formayı giydiği anda katkı vermeye başlayacak. Hamsik ve Visca gibi" dedi.
Doğan, Nwakaeme ile ilgili de "Durumuyla ilgili Al-Fayha başkanıyla görüşüyoruz. Ordan çıkışını uygun şekilde sağlayabilirsek hocamızın istediği bir oyuncu. Mali anlamla anlaşmaya yakınız" diye konuştu. Bordo-Mavili kulübün başkanı "Trabzonspor ciddi bir değişim yaşayacak. Çok ciddi oyuncular transfer edecek. Bu dönemde maliyete bağlı olarak 3-5 tane de alabilirim" dedi.
Doğan, Bakasetas için de "Ücret talebi ve teklifimiz arasında ciddi bir fark var" dedi. Doğan, Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür için teklif gelmediğini açıkladı.