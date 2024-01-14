Transfer müjdesi! Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: "Ciddi oyuncular gelecek"

Doğan, Nwakaeme ile ilgili de "Durumuyla ilgili Al-Fayha başkanıyla görüşüyoruz. Ordan çıkışını uygun şekilde sağlayabilirsek hocamızın istediği bir oyuncu. Mali anlamla anlaşmaya yakınız" diye konuştu. Bordo-Mavili kulübün başkanı "Trabzonspor ciddi bir değişim yaşayacak. Çok ciddi oyuncular transfer edecek. Bu dönemde maliyete bağlı olarak 3-5 tane de alabilirim" dedi.

Doğan, Bakasetas için de "Ücret talebi ve teklifimiz arasında ciddi bir fark var" dedi. Doğan, Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür için teklif gelmediğini açıkladı.