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Beşiktaş, Fernando Santos ile çıktığı ilk maçta Karagümrük'ü devirdi

Kartal, ilk yarıda pozisyonları cömertçe harcadı. 62’de genç Semih Kılıçsoy kaleciyi avladı. 3 dakika sonra Rashica sahne aldı. Kapanışı 90+2’de Gedson yaptı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 14 Ocak 2024 Güncelleme 14 Ocak 2024, 06:59
Beşiktaş, Fernando Santos ile çıktığı ilk maçta Karagümrük’ü devirdi

Beşiktaş Fernando Santos yönetimindeki ilk maçında Karagümrük'ü 3-0 yendi. 16. dakikada Salih Uçan'ın ara pasında kaleci Emre Bilgin'le karşı karşıya kalan Cenk Tosun'un şutu auta çıktı. 37'de Cenk Tosun'un vuruşunda, top üst direkten geri döndü. 1 dakika sonra Beşiktaş'ın yıldızı Salih'in şutunda Karagümrüklü Kourbelis topu kale çizgisi üstünden çıkardı. 44'te Karagümrük etkili geldi. Can Keleş'in ortasında Lasagna'nın vuruşunda, kaleci Mert Günok topu ayaklarıyla oyun alanına çeldi.

3 DAKİKADA 2 GOL BULDU
Pozisyonun devamında Gedson kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu Emre Bilgin'e nişanladı. 62'de ceza sahası içinde topla buluşan Semih kalecinin kapattığı köşeye sert ve düzgün bir vuruş yaptı ve topu ağlara gönderdi: 1-0. 3 dakika sonra Kartal 2. golü buldu. Rashica, uzak köşeye düzgün bir vuruş yaparak kaleciyi avladı: 2-0. Kapanış golünü 90+2'de Gedson attı. Beşiktaş 3 puanı 3 golle kazandı.

RENATO SANCHES İÇİN FLAŞ GELİŞME
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın ilgilendiği isimlerden olan Renato Sanches ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İtalyan ekibi Roma'nın, Sanches'in kiralık sözleşmesini önümüzdeki hafta feshetmesi söz konusu. Ünlü İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre Sanches'i kadrosuna katmak için en somut adımları atan takım Beşiktaş. Siyah-Beyazlılar, Portekizli oyuncuda ısrar ediyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos yıldız oyuncuyu takımında istiyor.



BURAK YILMAZ'DAN SONRA İLK!
Beşiktaş'ın yıldızı Semih Kılıçsoy, Karagümrük maçında da fileleri havalandırdı. 18 yaşındaki Semih, son 4 Süper Lig maçında 5. golüne imza attı. Türk futbolunun yeni yıldızı; Hatay, Kasımpaşa ve Rize maçlarından sonra Karagümrük maçında da gol sevinci yaşadı. Semih, 2007-2008'den bu yana Burak Yılmaz'ın ardından Besiktaş formasıyla 4 karşılaşmalık seri yakalayan 2. Türk oyuncu oldu.



KARTAL KENDİNİ AŞTI
Beşiktaş, Fernando Santos'un ilk maçına oldukça iştahlı başladı. Siyah- Beyazlılar, bu sezon Süper Lig'de en fazla gol beklentisi ürettiği ilk yarıyı Fatih Karagümrük karşısında oynadı.



5 AY SONRA GOLLE TANIŞTI
Beşiktaş'ta yeni teknik direktör Fernando Santos'un göreve başlaması Gedson Fernandes'in performansını da bir hayli etkiledi. Santos ile ilk maçında iyi bir futbol sergileyen Gedson, maçın son golünü attı. Portekizli yıldız futbolcu, Süper Lig'de tam 5 ay sonra golle tanıştı. Ligin ilk haftasında Karagümrük filelerini havalandıran tecrübeli oyuncu, yine aynı takımı avladı. Gol sayısını 2'ye çıkardı.



4 GÜNDE 7 GOL!
Kartal'ın yeni hocası Fernando Santos, Rize ile oynanan erteleme maçında tribündeydi. Kartal rakibini 4-0 yendi. Santos dünkü maçta ise kulübedeydi. Beşiktaş bu kez 3-0'la güldü.

SANTOS'TAN 3'LÜ
Fernando Santos kulüp takımlarının başında 9 kez ilk maç heyecanı yaşadı. Bu maçlarda 6. galibiyetini alan Santos, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Portekizli teknik adam Karagümrük maçı sonrası Necip Uysal'ın ısrarı üzerine taraftarlarla galibiyet 3'lüsü çekti.

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