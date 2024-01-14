Beşiktaş, Fernando Santos ile çıktığı ilk maçta Karagümrük’ü devirdi





BURAK YILMAZ'DAN SONRA İLK!

Beşiktaş'ın yıldızı Semih Kılıçsoy, Karagümrük maçında da fileleri havalandırdı. 18 yaşındaki Semih, son 4 Süper Lig maçında 5. golüne imza attı. Türk futbolunun yeni yıldızı; Hatay, Kasımpaşa ve Rize maçlarından sonra Karagümrük maçında da gol sevinci yaşadı. Semih, 2007-2008'den bu yana Burak Yılmaz'ın ardından Besiktaş formasıyla 4 karşılaşmalık seri yakalayan 2. Türk oyuncu oldu.





KARTAL KENDİNİ AŞTI

Beşiktaş, Fernando Santos'un ilk maçına oldukça iştahlı başladı. Siyah- Beyazlılar, bu sezon Süper Lig'de en fazla gol beklentisi ürettiği ilk yarıyı Fatih Karagümrük karşısında oynadı.





5 AY SONRA GOLLE TANIŞTI

Beşiktaş'ta yeni teknik direktör Fernando Santos'un göreve başlaması Gedson Fernandes'in performansını da bir hayli etkiledi. Santos ile ilk maçında iyi bir futbol sergileyen Gedson, maçın son golünü attı. Portekizli yıldız futbolcu, Süper Lig'de tam 5 ay sonra golle tanıştı. Ligin ilk haftasında Karagümrük filelerini havalandıran tecrübeli oyuncu, yine aynı takımı avladı. Gol sayısını 2'ye çıkardı.





4 GÜNDE 7 GOL!

Kartal'ın yeni hocası Fernando Santos, Rize ile oynanan erteleme maçında tribündeydi. Kartal rakibini 4-0 yendi. Santos dünkü maçta ise kulübedeydi. Beşiktaş bu kez 3-0'la güldü.

SANTOS'TAN 3'LÜ

Fernando Santos kulüp takımlarının başında 9 kez ilk maç heyecanı yaşadı. Bu maçlarda 6. galibiyetini alan Santos, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Portekizli teknik adam Karagümrük maçı sonrası Necip Uysal'ın ısrarı üzerine taraftarlarla galibiyet 3'lüsü çekti. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN