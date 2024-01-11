Takımın parlayan yıldızı! Semih Kılıçsoy’un Arnavutköy’den Beşiktaş’a uzanan kariyer hikayesi...

Kulüp bu gelişme üzerine Semih'le beraber altyapısına transfer ettiği 3 genç için evlerine yakın bir noktadan oyuncuları idmanlara götürmek için bir servis ayarlıyor ve oyuncular bu şekilde idmana gelip gidiyor. Semih Kılıçsoy, U 19 ligindeki 2021- 22 ve 2022-23 sezonundaki skorer performansı sonrası A takıma yükseliyor ve geçen sezon Süper Lig'de 4 maç süre buluyor. Genç yıldız bu sezon çıktığı 7 maçta ise 4 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN