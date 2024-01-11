Takımın parlayan yıldızı! Semih Kılıçsoy’un Arnavutköy’den Beşiktaş’a uzanan kariyer hikayesi...

Beşiktaş'ın genç yeteneği Semih Kılıçsoy son haftalardaki performansıyla takımını sırtlıyor. Rizespor maçında attığı 2 golle son 3 maçta 4 gole ulaşan 18 yaşındaki yıldız adayının yolunun Beşiktaş ile kesişme hikayesi ise dikkat çekici...
Beşiktaş'ın genç yeteneği Semih Kılıçsoy son haftalardaki performansıyla takımını sırtlıyor. Rizespor maçında attığı 2 golle son 3 maçta 4 gole ulaşan 18 yaşındaki yıldız adayının yolunun Beşiktaş ile kesişme hikayesi ise dikkat çekici...
2016'da 11 yaşındayken Arnavutköy Yaylaspor'dan Beşiktaş alt yapısına transfer olan Semih'in ailesi evlerinin Ümraniye'deki tesislere uzak olması nedeniyle kulübe "Biz gelemeyiz" mesajı gönderiyor.
Kulüp bu gelişme üzerine Semih'le beraber altyapısına transfer ettiği 3 genç için evlerine yakın bir noktadan oyuncuları idmanlara götürmek için bir servis ayarlıyor ve oyuncular bu şekilde idmana gelip gidiyor. Semih Kılıçsoy, U 19 ligindeki 2021- 22 ve 2022-23 sezonundaki skorer performansı sonrası A takıma yükseliyor ve geçen sezon Süper Lig'de 4 maç süre buluyor. Genç yıldız bu sezon çıktığı 7 maçta ise 4 gol, 1 asistlik katkı sağladı.