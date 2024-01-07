Kanarya Krunic’in peşinde! Fenerbahçe Boşnak yıldız için transferde somut adımlar attı

BRANCO GÖRÜŞME YAPTI Sarı-Lacıvertli kulübün sportif direktörü Mario Branco , Milano'da İtalyan kulübüyle görüşme gerçekleştirdi. Fenerbahçe, Milan'ın tamamen gözden çıkardığı futbolcu için 4 milyon Euro ve bonus içeren bir teklifte bulundu. Milan ile Fenerbahçe arasındaki görüşmelerin olumlu geçtiği ve ufak pürüzlerin olduğu belirtildi. Kanarya'nın, transfer döneminin açılacağı 11 Ocak'a kadar bu transferi resmiyete dökmek istediği gelen haberler arasında.

KRUNIC ÇOK İSTİYOR

Edın Dzeko'dan olumlu referanslar alan Krunic'in normal şartlarda sözleşmesi 30 Haziran 2025'e kadar sürüyordu. Krunic, bu sezon Milan formasıyla Serie A'da 10, Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 olmak üzere toplamda 14 maça çıktı. 896 dakika süre alan Boşnak yıldız, gol ve asist katkısı ise yapamadı. Milan, 30 yaşındaki yıldızı 2019'da Empoli'den 8.6 milyon Euro bedelle transfer etmişti. Adım adım Fenerbahçe'ye yaklayan Krunic, ön libero, merkez orta saha ve 10 numara oynayabiliyor.