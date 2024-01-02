Okan Buruk, Berkay Yılmaz ile görüştü! Yıldız futbolcu kararını verdi

Angelino'dan istediği verimi alamayan Galatasaray, Freiburg U19 forması giyen Berkay Yılmaz'ı kadrosuna katmak için harekete geçmişti. Sarı-Kırmızılılar'da ilk olarak teknik direktör Okan Buruk 'un, Berkay Yılmaz ile telefonda görüştüğü, 18 yaşındaki genç oyuncunun da Galatasaray'ın ilgisinden oldukça mutlu olduğu iddia edilmişti.





Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, Berkay Yılmaz ile bir görüşme daha yaptığı belirtildi. Süper Lig'den başka talipleri olmasına rağmen gösterilen ilgiden dolayı Yılmaz'ın önceliğinin Galatasaray olduğu ifade edildi. Galatasaray dışında Beşiktaş ve La Liga ekiplerinden Real Betis de genç oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen takımlar arasında yer alıyor.